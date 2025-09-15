O celebră marcă a început să vândă ceasuri cu orele 9 și 3 inversate. „E un fel de-a face cu ochiul”

Producătorul elvețian de ceasuri Swatch a început să comercializeze o ediție specială de ceasuri cu cifrele trei și nouă inversate pe cadran, ca o aluzie la tarifele de 39% impuse de președintele Donald Trump asupra importurilor americane din Elveția luna trecută, relatează agenția de știri Reuters.

Tarifele, printre cele mai ridicate impuse de Trump la nivel mondial, au fost întâmpinate cu șoc și consternare în Elveția, unul dintre principalii producători de ceasuri de lux și alte bunuri de lux.

Cu un preț de 139 de franci elvețieni (circa 750 de lei), ceasul numit „WHAT IF…TARIFFS?” este disponibil numai în Elveția, a declarat recent un purtător de cuvânt al companiei.

Purtătorul de cuvânt a declarat că ceasul a fost creat cu un „semn cu ochiul” și a trimis un semnal de alarmă guvernului elvețian, care până în prezent nu a reușit să obțină o reducere a tarifelor.

Swatch a declarat că acesta va fi un produs cu durată scurtă de viață.

