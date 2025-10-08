O centralistă i-a închis telefonul în nas ministrului francez al Apărării când a sunat să încerce să salveze guvernul: „Este ora 22:00, într-o duminică”

„Nu știu cine sunteți, domnule”, i-a răspuns centralista lui Bruno Le Maire, „dar este ora 22:00, într-o duminică, și nu e momentul pentru glume”, relatează Bloomberg.

În timp ce establishment-ul francez încerca disperat să-și alcătuiască al treilea guvern într-un singur an, Bruno Le Maire s-a trezit brusc nevoit să repare o veche dispută.

Le Maire, în vârstă de 56 de ani, părăsise partidul de centru-dreapta Les Républicains („Republicanii”) în 2017 pentru a începe un mandat de șapte ani ca ministru de Finanțe în guvernul președintelui Emmanuel Macron. Duminică seara, Macron l-a readus pe Le Maire în guvern, de data aceasta ca ministru al Apărării, încercând să umple executivul cu loialiști ai săi.

A fost o mișcare cu miză mare din partea lui Macron, care a văzut cum dominația sa asupra politicii franceze s-a destrămat în ultimele 15 luni, de la convocarea unor alegeri anticipate prost calculate pentru parlamentul francez.

„Avem o problemă”

Președintele în vârstă de 47 de ani avea nevoie acum de sprijin din tot spectrul politic pentru a-și menține guvernul pe linia de plutire, iar potențialii aliați cereau schimbare și deferență din partea lui Macron.

Republicanii, în special, erau furioși față de perspectiva de a-l avea în cabinet pe un fost coleg care îi părăsise.

„Avem o problemă”, i-a spus prim-ministrul Sébastien Lecornu lui Le Maire, într-un apel telefonic ce a avut loc între cei doi duminică târziu, după anunțul numirii de către Macron. Potrivit relatării lui Le Maire într-un interviu acordat site-ului francez Brut, Lecornu l-a îndemnat să-l contacteze pe ministrul de interne Bruno Retailleau, liderul Republicanilor. Însă Retailleau nu răspundea.

În timp ce investitori din întreaga lume urmăreau dacă Lecornu avea vreo șansă de supraviețuire politică, Le Maire l-a sunat de două ori pe Retailleau pe numărul de telefon mobil, fără niciun răspuns. A trimis apoi un mesaj text. Tot nimic.

Cum a decurs discuția scurtă dintre ministru și centralistă

În cele din urmă, proaspăt numitul șef al forțelor armate franceze a sunat la centrala ministerului lui Retailleau.

„Am spus: «Bună seara, sunt Bruno Le Maire, aș dori să vorbesc cu ministrul de interne»”, a povestit Le Maire pentru Brut.

„Nu știu cine sunteți, domnule”, i-a răspuns centralista, „dar este ora 22:00, într-o duminică, și nu e momentul pentru glume”. Apoi i-a închis telefonul.

Mai puțin de 24 de ore mai târziu, Le Maire a demisionat, invocând „reacții de neînțeles, false și disproporționate” din partea altor actori din administrație și spunând că speră ca plecarea sa să facă posibilă formarea unui guvern. Premierul desemnat Lecornu a demisionat și el, dar apoi i s-a cerut să rămână și să încerce, totuși, să ajungă la un acord.

Retailleau a declarat ulterior că nimeni nu-l avertizase că Le Maire urma să facă parte din guvern.