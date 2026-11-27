„Rusia are o metodă-șablon prin care încearcă să distrugă toate democrațiile occidentale”, scrie Ileana Racheru într-un articol publicat de HotNews. Iar „introducerea putinismului” nu înseamnă doar oameni în multe dintre colțurile societății, ci și extinderea unor idei nostalgice, ceaușiste. Cum a reușit în România.

Cercetătoarea spune că nu este de acord cu anularea alegerilor prezidențiale din 2024. „Pentru că e o lovitură extrem de dură pentru orice democrație. Cred că societatea românească are resursele necesare să-și revină după șocul din 2024. E însă singură în fața războiului cognitiv dus de Rusia”.

Dar scrie și cine ar fi trebuit să facă raportul despre această anulare.

Cine a făcut raportul despre ingerința rusească în SUA și în UK.

Ileana Racheru este doctor în Ştiinţe Politice la Universitatea din Bucureşti și consilier în cadrul Institutului Diplomatic Român, cu o îndelungată expertiză în spaţiul ex-sovietic.

Îl știam pe Călin Georgescu din 2017–2018 sau poate chiar mai devreme. Îl vedeam la conferințele organizate de FUMN și Academia Română. Era prezentat ca „mare diplomat cu experiență la ONU”. Dar după primele cinci-șase fraze, oricine avea o minimă cunoaștere a relațiilor internaționale își dădea seama că e un impostor. Era chemat să vorbească despre un fond al României dedicat Republicii Moldova (un fel de Plan Marshall pentru Republica Moldova), despre un minister pentru Republica Moldova… și, bineînțeles, discuțiile ajungeau la tema unirii celor două state. Teza vehiculată era că unirea (care ne era refuzată de UE, SUA, NATO… de Occident în general) ar putea fi făcută sub umbrela Rusiei (cf. ideilor lui Dughin).

Georgescu se afla într-un cerc care reunea profesori universitari, academicieni, cercetători, foști diplomați și mulți rezerviști. Absolut toți reproduceau un discurs naționalist, ceaușist, uneori chiar legionar… Dar în acei ani Georgescu nu era nici antioccidental, nici religios. Părea însă că vine din structurile Securității. Era un oportunist care ar fi spus orice pentru a obține o funcție importantă. Audiența era formată întotdeauna din reprezentanți ai Ambasadei Rusiei, ai unor ONG-uri cu profil legionar, rezerviști și… membri ai Acțiunii 2012. Erau și mulți din ceea ce aș numi clubul dughinist de la Universitatea din București (unde a apărut și o teză de doctorat a unui „geopolitician” cunoscut, construită pe un schelet „teoretic” preluat din Bazele geopoliticii, lucrare care nu este o cercetare academică).

Exista o anumită familiaritate între participanți și reprezentanții Rusiei. Pe mulți dintre cei care erau atunci în sălile conferințelor girate de Academia Română i-am recunoscut în investigațiile de presă și în referatul procurorului general, care au detaliat conexiunile cu Rusia.

Cu două zile înainte de turul I al alegerilor din 2024, l-am regăsit pe Georgescu – de data aceasta în ceea ce mi s-a părut o glumă rusească proastă: o candidatură la prezidențiale. Mă documentam pentru un studiu despre dezinformare și propagandă… Am rezistat chiar vreo 40 de minute unui (semi)monolog delirant despre energii, religie (plus ceva orientalisme) și… neutralitatea Ucrainei (una dintre narațiunile preferate ale Kremlinului). M-am gândit, ironic, că Maica Rusia i-a revelat o nouă formă de „diplomație”.

Lunea de după primul tur al prezidențialelor din 2024, am redeschis un cont de TikTok – pe care îl creasem cu două săptămâni înainte pentru a urmări campania pentru referendumul și alegerile din Republica Moldova. Căutasem cu acel cont doi maneliști care îl susținuseră pe candidatul Rusiei la prezidențialele din Republica Moldova. Acum, contul era invadat de Georgescu… Mi-au apărut cel puțin zece clipuri cu el, fără să-l caut. Am comparat apoi campania lui cu ceea ce se întâmplase în Republica Moldova: în Găgăuzia devenise bașcan o necunoscută – Evghenia Guțul. Primar la Orhei ajunsese o altă necunoscută – Tatiana Cociu, iar încă o necunoscută se calificase în turul II pentru Primăria Bălți (ulterior a fost exclusă din cursă). Voturile pentru aceste necunoscute fuseseră cumpărate de rețeaua lui Șor*… Ulterior, jurnaliștii moldoveni de la Nord News au dezvăluit că diverși coordonatori din rețeaua Șor pregăteau pentru Republica Moldova un scenariu similar celui din România. Unii spuneau că, dacă ar fi avut o echipă la fel de numeroasă ca a lui Georgescu, ar fi trimis multe partide legate de Șor în Parlamentul de la Chișinău.

Din 2014, Rusia picură otrava propagandei în mințile românilor

Rețeaua de propagandă a fost creată inițial de trădătorul Iurie Roșca, prin Sputnik.md. Apoi a fost extinsă pe zeci de grupuri de Facebook și pe alte rețele. La început, a propulsat marginali cu discurs politic extremist – de la legionari până la apologeți ai Epocii de Aur. A importat în România putinismul, o ideologie atotcuprinzătoare: ortodoxia distorsionată, nostalgia după regimul comunist, cultul unor dictatori și criminali; demoralizarea societății, uneori până la depresie; denigrarea instituțiilor și a politicienilor reformiști, a UE, a SUA și a NATO; glorificarea lui Ceaușescu; fabricarea unor falși eroi care ne vor salva de sub asuprirea corupților și din „colonia” UE.

În 2022, când Sputnik a fost închis, Rusia a accelerat o abordare prin care întreaga societate a devenit ținta războiului hibrid. De atunci, munca Rusiei a fost și este făcută de site-uri de „știri nefiltrate”; de ONG-uri care denigrează public și hărțuiesc în instanță instituțiile-fanion ale apartenenței la UE și societatea civilă prooccidentală; de podcasturi și influenceri care, sub pretextul „libertății de exprimare”, laudă intențiile „pacifiste” ale lui Putin (a se citi: capitularea Ucrainei), mint că UE este o dictatură, elogiază comunismul și extremismul de dreapta; de politicieni trădători sau doar purtători de narațiuni putiniste.

O parte dintre aceste narațiuni a fost preluată cu frenezie de politicieni naționaliști care vor să ajungă în Parlament și la putere, folosindu-se chiar și de mâna propagandei ruse.

Putea fi anticipată ingerința Rusiei?

Rusia are o metodă-șablon prin care încearcă să distrugă toate democrațiile occidentale. Încearcă – și de cele mai multe ori reușește – să se infiltreze în toate ungherele societății. O regăsim în SUA, Marea Britanie, Franța, Polonia, Finlanda, Suedia și, bineînțeles, în Republica Moldova. Metoda e însă adaptată la specificul național al fiecărei țări. Tocmai pentru că metoda e cunoscută, cred că ingerința Rusiei în alegerile din România din 2024 era ușor de anticipat. Rusia și-a implicat serviciile secrete și agențiile de manipulare pe rețelele sociale în alegerile din SUA și din Franța și în referendumul pentru Brexit. Ce s-a întâmplat în România în 2024 seamănă cu „realizările” agenției Internet Research Agency a lui Prigojin la alegerile din SUA din 2016 (firește, la o scară mai mare, dat fiind progresul tehnologic al rețelelor sociale). Prin urmare, instituțiile din România ar fi putut prevedea că Rusia va încerca să se implice în alegerile noastre.

Cine (nu) trebuie să facă raportul despre alegeri?

În SUA, ancheta și raportul au fost coordonate de unul dintre cei mai buni procurori, Robert Mueller, fost director și reformator al FBI. Concluzia echipei lui Mueller a fost că a existat o ingerință a Rusiei în alegerile din SUA, dar anchetatorii nu au putut stabili o coordonare între echipa de campanie a lui Trump și statul rus, deși au existat multiple interacțiuni și conexiuni între oamenii Kremlinului și cei ai lui Trump.

Raportul privind Rusia (Russia Report) al Comisiei pentru Informații și Securitate (ISC) a Parlamentului britanic, publicat în 2020, a identificat dovezi substanțiale privind ingerința constantă a Rusiei în politica britanică (Brexit, referendumul pentru independența Scoției), fără a concluziona însă că aceasta a afectat decisiv votul.

Un raport care să demonstreze ingerința Rusiei în alegerile din România poate fi întocmit chiar și exclusiv pe baza surselor publice (cât se poate de numeroase). Va fi însă dificil, poate imposibil, de stabilit dacă a existat o coordonare cu statul rus.

Un raport similar celor din SUA și Marea Britanie trebuie realizat (chiar și cu întârziere) în legătură cu alegerile prezidențiale din România din 2024. Un document care nu este coordonat de profesioniști de excepție, ci semnat de liderul unui partid sau întocmit de instituții care se evaluează singure, nu va fi credibil și va fi greu de prezentat publicului drept obiectiv.

Întrebări esențiale la care românii trebuie să primească răspuns:

I-au informat sau nu instituțiile românești pe decidenții politici despre pericolul rusesc?

A fost o greșeală instituțională (servicii, AEP, BEC, CSAT…) sau o neglijență, o capacitate redusă de înțelegere a celor aflați în funcții de decizie în 2024?

Au încercat sau nu decidenții (care erau și candidați la prezidențiale în 2024) să folosească ingerința Rusiei ca instrument în propriile campanii și de aceea statul român a rămas pasiv?

A existat sau nu o coordonare sau o conspirație între Georgescu (echipa lui) și instituții ale statului rus? Sau Rusia l-a ales pe Georgescu din lista de candidați (probabil după ce o pierduse pe Șoșoacă) pentru simplul motiv că debita narațiuni proruse, era deja cunoscut în cercurile extremiste românești și rusești (Dughin) și părea cel mai potrivit pentru a demantela democrația din România, pentru a crea probleme Ucrainei și pentru a transforma România într-un cal troian al Rusiei în UE și NATO?

Personal, cred că au fost vechii securiști, extremiști politici (și fundamentaliști religioși) din România care voiau să (re)vină la putere și să reinstaureze un regim politic precum cel din tinerețea lor (post)comunistă. Pentru a-și îndeplini acest deziderat, au preluat un model de campanie care le-a fost furnizat de Prigojin în perioada în care Potra lucra cu el în Africa. În plus, metoda a funcționat de minune pe fondul unei ingerințe constante a Rusiei.

P.S. Nu susțin anularea alegerilor, pentru că e o lovitură extrem de dură pentru orice democrație. Cred că societatea românească are resursele necesare să-și revină după șocul din 2024. E însă singură în fața războiului cognitiv dus de Rusia.

*Acest text a fost publicat inițial pe Contributors.