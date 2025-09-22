O cincime dintre britanici cred că ceaiul este originar din Regatul Unit

O cincime dintre adulții britanici cred că ceaiul pe care îl beau provine din Regatul Unit, conform unui studiu realizat pentru Fairtrade, organizația ce solicită brandurilor să fie mai transparente în ceea ce privește proveniența produselor lor, transmite luni agenția DPA, preluată de Agerpres.

Studiul, realizat de firma de consultanță Kantar, sugerează că persistă concepții greșite pe scară largă cu privire la originile mult iubitei „cești de ceai”.

Aproape tot ceaiul preparat în casele și cafenelele din Marea Britanie este importat din străinătate, majoritatea începându-și călătoria în Kenya, urmat de alte țări precum India și Malawi.

O cantitate mică de ceai poate fi cultivată doar în anumite microclimate din Marea Britanie, cum ar fi pe domeniul Tregothnan de lângă Falmouth, în Cornwall, schimbările climatice făcând cultivarea în mai multe zone din ce în ce mai fezabilă.

Dar sondajul realizat pe 1.365 de adulți britanici – între 14 și 18 august – a constatat că 21% dintre aceștia cred că ceaiul pe care îl beau provine din Marea Britanie, procent care crește la 46% în rândul celor cu vârsta cuprinsă între 25 și 34 de ani.

Studiul sugerează, de asemenea, că peste o treime dintre adulții din Marea Britanie (37%) cred că cea mai mare parte a ceaiului lor provine din India.

Rezultatele recente ale sondajului sugerează, de asemenea, că 86% dintre cumpărătorii britanici doresc ca brandurile să fie mai transparente în ceea ce privește aprovizionarea, iar 75% consideră că este important ca acestea să ofere informații clare despre prețurile plătite fermierilor în țări precum Kenya.

Mai mult de jumătate (55%) dintre respondenți au declarat că sunt de părere că întreprinderile ar trebui să își asume o „mare” sau „întreaga responsabilitate” pentru protejarea drepturilor lucrătorilor din lanțurile lor de aprovizionare.