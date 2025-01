O cometă rară, vizibilă pentru prima dată în 160.000 de ani

NASA a anunțat că o cometă strălucitoare ar putea să fie văzută cu ochiul liber începând de luni noapte, pentru prima dată în ultimii 160.000 de ani. Luni, cometa a ajuns în punctul ei cel mai apropiat de Soare, ceea ce determină cât de strălucitoare este și cât de ușor poate să fie văzută, scrie BBC.

Deși locațiile exacte unde ar putea fi observată nu sunt cunoscute, specialiștii susțin că obiectul ceresc, care ar putea fi la fel de strălucitor ca Venus, va fi cel mai bine observat din emisfera sudică.

Cercetătorul în fizica particulelor și cosmologie la King’s College London, Shyam Balaji, a declarat că „calculările orbitale actuale indică faptul că va trece la aproximativ 8,3 milioane de mile de Soare”, ceea ce o clasifică drept o cometă „care se apropie foarte mult de Soare”.

Balaji a menționat că oportunitățile de a observa cometa pot apărea „în zilele din jurul maximei apropieri de Soare, în funcție de condițiile locale și de comportamentul cometei”.

„Ca în cazul tuturor cometelor, vizibilitatea și strălucirea pot fi imprevizibile”, a adăugat el. În cazul multor comete, gradul de strălucire este mai mic decât cel estimat inițial.

Pentru emisfera nordică observarea cometei ar putea fi mai dificilă din cauza poziției sale relative față de Soare.

Cometa a fost descoperită anul trecut de sistemul NASA Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS).

Sâmbătă, astronautul NASA Don Pettit a distribuit pe rețelele sociale o fotografie cu cometa, realizată de pe Stația Spațială Internațională. „Este absolut uimitor să vezi o cometă din orbită. Atlas C/2024 G3 ne face o vizită”, a scris el.

It is totally amazing to see a comet from orbit. Atlas C2024-G3 is paying us a visit. pic.twitter.com/6Npqa2Wksf