O companie a lui Elon Musk, dată în judecată chiar de mama unuia dintre copiii săi

Elon Musk, fotografiat pe 21 mai 2025 la Casa Albă, în una dintre ultimele sale zile în administrația președintelui Donald Trump, FOTO: Jim LoScalzo, Pool via CNP / The Mega Agency / Profimedia

Ashley St. Clair, care a născut unul dintre fiii lui Elon Musk în 2024, a dat în judecată joi xAI, compania de inteligență artificială a miliardarului, acuzând că chatbotul Grok dezvoltat de companie a generat imagini „deepfake” cu conținut sexual explicit cu ea, la cererea utilizatorilor, relatează Business Insider.

În plângerea depusă la o instanță din New York, St. Clair, o influenceriță și comentatoare politică de dreapta din SUA, susține că utilizatori ai platformei „X” au făcut Grok să manipuleze imagini cu ea, inclusiv fotografii din perioada în care avea 14 ani, transformându-le în conținut sexual grafic.

Ea afirmă că unele dintre aceste imagini au rămas online timp de peste o săptămână și că, ulterior, contul ei Premium de pe X a fost închis după ce a formulat plângeri.

De asemenea, ea solicită un ordin de restricție temporar care să oblige xAI să înceteze imediat „dezvăluirea intenționată de imagini intime generate fără consimțământ”.

xAI nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii din partea Business Insider.

St. Clair se luptă în instanță cu Musk și pentru custodia copilului lor

„Grok i-a promis inițial doamnei St. Clair că se va abține de la a fabrica alte imagini în care aceasta este dezbrăcată”, se arată în plângere. „În schimb, pârâtul a ripostat împotriva ei, demonetizându-i contul de pe X și generând un număr și mai mare de imagini cu ea”, se susține în acțiunea în justiție.

St. Clair este implicată și într-un proces separat cu Musk privind custodia fiului lor, în care a solicitat custodie exclusivă.

xAI a răspuns în aceeași zi printr-un proces separat, susținând că St. Clair a acceptat Termenii de Utilizare ai platformei, care prevăd că orice litigiu trebuie judecat în Texas, statul în care Musk s-a mutat în 2020.

St. Clair este reprezentată de avocata Carrie Goldberg, specializată în cazuri de abuz și care a reprezentat clienți împotriva producătorului de film Harvey Weinstein.

„xAI nu este un produs rezonabil de sigur”, a declarat Goldberg într-un comunicat transmis publicației Business Insider. „Acest prejudiciu a rezultat direct din alegeri deliberate de proiectare care au permis ca Grok să fie folosit ca instrument de hărțuire și umilire. Companiile nu ar trebui să poată scăpa de responsabilitate atunci când produsele pe care le construiesc provoacă în mod previzibil un astfel de prejudiciu”, a subliniat ea.

Ashley St. Clair, în timpul unui podcast al ei, FOTO: Planet Photos / Planet / Profimedia Images

Chatbotul companiei lui Musk, luat în colimator în numeroase țări

Procesul intentat de St. Clair urmează unui val de reacții negative la nivel internațional împotriva chatbotului Grok, din cauza capacității sale de a dezbrăca fotografii cu persoane reale și de a crea imagini sexualizate fără consimțământul acestora, la cererea utilizatorilor.

Indonezia și Malaysia au blocat accesul la Grok, în timp ce premierul britanic Keir Starmer a calificat chiar în parlamentul de la Londra imaginile explicite generate de Grok drept „dezgustătoare” și „rușinoase”.

Miercuri, procurorul general al Californiei, Rob Bonta, a anunțat de asemenea că biroul său investighează „materialul sexual explicit neconsimțit pe care xAI l-a produs și l-a publicat online”, care prezintă „femei și copii în ipostaze nud și sexual explicit”.

X a declarat în aceeași zi, într-o postare pe blogul său, că utilizatorilor nu li se va mai permite să creeze pe platformă fotografii generate de inteligență artificială cu persoane reale în ținute sexualizate sau provocatoare, adăugând că restricția „se aplică tuturor utilizatorilor, inclusiv abonaților plătitori”.

Însă joi dimineață, jurnaliștii de la Business Insider au constatat că este încă „surprinzător de ușor” să determine Grok să creeze imagini nud, accesând direct aplicația, în loc să folosească chatbotul Grok integrat în X.