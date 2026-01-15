Când Inteligența Artificială scapă de sub control: Grok, chatbotul lui Elon Musk, a primit restricții de a mai dezbrăca persoanele reale

Modelul de inteligență artificială Grok, dezvoltat de Elon Musk, a primit restricții tehnologice care împiedică editarea fotografiilor cu persoane reale în ipostaze indecente. Această măsură, aplicată cu prioritate în regiunile unde astfel de manipulări sunt ilegale, vine ca un răspuns direct la indignarea globală provocată de imaginile deepfake cu tentă sexuală, potrivit BBC.

„Am implementat măsuri tehnologice pentru a împiedica contul Grok să permită editarea imaginilor persoanelor reale în ținute provocatoare. Această restricție se aplică tuturor utilizatorilor, inclusiv abonaților plătitori”, se arată într-un anunț publicat pe X, care operează instrumentul AI Grok.

Decizia a fost făcută publică la scurt timp după ce procurorul general al Californiei a lansat o anchetă oficială privind utilizarea AI pentru crearea de deepfake-uri sexuale, vizând inclusiv conținut ilegal cu minori.

„Acum blocăm geografic capacitatea tuturor utilizatorilor de a genera imagini cu persoane reale în bikini, lenjerie intimă și îmbrăcăminte similară prin intermediul contului Grok și în Grok în X în jurisdicțiile în care acest lucru este ilegal”, a declarat pe X într-un comunicat miercuri.

Platforma a reafirmat că editarea imaginilor prin Grok rămâne un privilegiu rezervat exclusiv abonaților. Această condiționare financiară funcționează ca un filtru de siguranță, X argumentând că eliminarea anonimatului va permite tragerea la răspundere a oricărui utilizator care folosește inteligența artificială pentru a încălca legea.

Elon Musk a clarificat, miercuri, limitele noului algoritm. El a declatat că prin activarea setărilor de tip NSFW (Not Safe For Work), chatbot-ul Grok va mai putea genera doar nuditate parțială și exclusiv pentru personaje fictive. Musk a subliniat că Grok se va limita la ceea ce este permis în mod obișnuit într-un film cu rating R-rated (interzis minorilor fără acordul părinților).

„Acesta este standardul de facto în America. Acest lucru va varia în alte regiuni în funcție de legile din fiecare țară”, a declarat miliardarul pe X.

Anterior implementării noilor restricții, Musk a adoptat o poziție sfidătoare, apărând dreptul platformei de a genera conținut fără cenzură. El i-a acuzat pe criticii Grok că folosesc argumentul siguranței online doar ca un pretext pentru a „suprima libertatea de exprimare”.

Valul de critici la adresa funcției de editare a Grok s-a intensificat la nivel global, culminând cu decizii drastice în Asia de Sud-Est. Malaezia și Indonezia au marcat o premieră în weekend, devenind primele state care au blocat accesul la instrumentul AI al platformei X. Decizia a venit după ce numeroși utilizatori au reclamat generarea de conținut explicit și neconsensual prin manipularea fotografiilor reale.

Sursa foto: Dreamstime.com