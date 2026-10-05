O companie aeriană din Moldova tocmai a lansat o promoție cu zboruri cu plecare din mai multe orașe din România

În perioada 5-15 octombrie, compania Hisky derulează o campanie de tarife promoționale pentru călătoriile din sezonul de iarnă 2026-2027. Zborurile pot fi efectuate între 12 octombrie 2026 și 27 martie 2027.

Tarifele promoționale pornesc de la 24,99 euro/segment, iar perioada de călătorie acoperă atât sărbătorile de iarnă, cât și primele luni ale anului viitor, se arată într-un comunicat de presă al companiei. Campania include rute interne și internaționale operate de HiSky cu plecare din București, Chișinău, Cluj-Napoca, Timișoara, Oradea, Iași și Baia Mare.

„În ultimii ani, am construit o rețea de rute care a crescut constant, dar, mai important, a devenit stabilă. Avem destinații pe care pasagerii noștri le cunosc, frecvențe pe care se pot baza și conexiuni care ne permit să legăm tot mai multe dintre orașele din care operăm”, a declarat Iulian Scorpan, CEO HiSky.

Potrivit datelor prezentate de companie, tarifele pornesc de la 24,99 euro/segment, pentru ruta Chișinău-București, și includ oferte speciale pentru zborurile interne, destinațiile europene și ruta transatlantică București-New York.

Din București, prețul biletelor începe de la:

35,99 euro către Chișinău

45,99 euro pentru zborurile interne către Cluj-Napoca, Oradea și Timișoara

59,99 euro către Bruxelles, Paris (Charles de Gaulle), Dublin și Tel Aviv

249,99 euro pentru ruta directă către New York (JFK)

De pe aeroportul din Chișinău:

24,99 euro către București

39,99 euro către Istanbul, Veneția și Milano Bergamo

59,99 euro către Paris, Londra, Düsseldorf, Frankfurt și Hamburg

84,99 euro către Dublin și Tel Aviv

De pe celelalte aeroporturi din România: