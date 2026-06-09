O companie aeriană majoră promite pasagerilor stimulente „de tot felul” pentru a-i câștiga înapoi

Emirates va oferi pasagerilor stimulente menite să recâștige călătorii îngrijorați de războiul prelungit cu Iranul, deși asta nu va însemna prețuri mai mici, a declarat marți Tim Clark, președintele companiei aeriene din Golf, pentru Reuters.

Clark a precizat că Emirates, compania aeriană susținută de Emiratele Arabe Unite, își va menține strategia de a păstra programele de zbor, în pofida costurilor în creștere.

Președintele Emirates a spus că aceasta va oferi „stimulente de tot felul în afară de preț” pentru a încuraja pasagerii să revină, chiar dacă negocierile pentru încheierea conflictului din Orientul Mijlociu se prelungesc, iar atacurile din zona Golfului s-au intensificat în ultimele zile.

„Ar putea fi noi mijloace de a le asigura siguranța operațiunilor, de exemplu”, a spus Clark, în marja unui summit al industriei aviatice organizat la Berlin. El a adăugat că operatorul aerian pe care îl conduce va aborda și preocupările legate de zborurile anulate și de pasagerii rămași blocați pe aeroporturi.

„Ne vom ocupa de toate acestea, inclusiv să-i transportăm cu alte companii aeriene, dacă este necesar, pentru a-i aduce acasă sau pentru a duce copiii la școală”, a spus el, adăugând că siguranța zborurilor rămâne prioritatea principală a companiei.

Emirates a cerut autorităților relaxarea restricțiilor privind spațiul aerian

Tim Clark a mai spus că Emirates este în discuții cu guvernele și autoritățile de reglementare pentru a relaxa restricțiile privind spațiul aerian din Orientul Mijlociu, perturbat de războiul americano-israelian împotriva Iranului și loviturile de represalii ale Teheranului.

Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (EASA) a emis avertizări privind zonele de conflict, recomandând companiilor aeriene să evite zborurile deasupra unor părți din zona Golfului și Orientul Mijlociu.

„Discutăm cu ele”, a spus Clark, referindu-se la guvernele din regiune, recunoscând în același timp datoria autorităților de reglementare de a proteja pasagerii. „Ne bazăm pe guverne să fie ceva mai puțin restrictive în avertismentele pe care le emit cu privire la călătoriile prin Orientul Mijlociu”, a adăugat acesta.

Compania aeriană nu va ieftini prețurile biletelor către Dubai

Clark adăugat că Emirates este în contact strâns cu guvernele regionale și a spus că schimbul de informații de intelligence cu companiile aeriene este extins pentru a asigura operațiuni în siguranță.

El a afirmat că, deocamdată, compania nu poate reduce prețurile biletelor pentru a atrage din nou călătorii către hub-ul său principal din Dubai. „Prețul biletelor depinde în mare măsură de nivelul la care ajunge prețul petrolului, iar în acest moment acesta fluctuează”, a subliniat el.

Acesta a adăugat că Emirates încă speră la un sezon de vară bun, în pofida faptului că războiul a lăsat cabinele de primă clasă ocupate în proporție de aproximativ 50%, și a prezis că prețul petrolului va scădea în cele din urmă de la aproximativ 90 de dolari pe baril la circa 70 de dolari.

„Și atunci vom reveni”, a spus el.