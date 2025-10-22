O companie europeană vrea să scoată aur din locurile unde majoritatea văd gunoi: uriașele cimitire de avioane abandonate

Carcase de aeronave cât vezi cu ochii – deși cimitirele de avioane, în special cele din deșerturile din vestul Statelor Unite, îi fascinează pe fotografi și pe pasionații de istorie aeronautică, ele sunt niște aberații ecologice. În prezent, foarte puține componente de avion sunt reciclate, ceea ce poate fi o veritabilă „mină de aur”, potrivit unei companii europene, relatează La Libre.

Spre deosebire de alte sectoare, precum cel auto, producătorii și proprietarii de aeronave nu sunt supuși niciunei obligații în acest sens. Singura logică ce prevalează este cea economică, și este una implacabilă.

„În momentul de față, abandonarea unui avion costă mai puțin decât demontarea lui”, a explicat Stéphane Burton, directorul grupului aeronautic belgian Orizio, pentru La Libre. Prin urmare, locurile cu mult spațiu liber – cum este deșertul Mojave din Arizona, dar și aeroporturile din Teruel (Spania), Tarbes (Franța) sau unele situri din Africa – s-au specializat în depozitarea avioanelor vechi, scoase din uz.

„Unii lasă altora treaba murdară, lăsând aceste aparate să ruginească”, a declarat un expert pentru La Libre.

Criză de componente în industria aeronautică

Sabena Engineering, filiala grupului belgian Orizio specializată în întreținerea aeronavelor, intenționează să schimbe situația. Ea a pus ochii pe un spațiu în apropierea aeroportului din Charleroi, unde vrea să recicleze avioane și, în același timp, să obțină profit.

Inițiativa are loc în ceea ce se conturează o schimbare treptată de paradigmă în domeniu – fie din convingere, fie din cauza presiunilor, industria aeronautică acordă tot mai multă atenție amprentei sale asupra mediului.

Cimitir de avioane în Tucson, Arizona. Fotografii de Shelley Dennis, Crackerclips și Michaelfitzsimmons / Dreamstime

Însă există și o motivație economică. Industria aeronautică trece printr-o criză istorică pe lanțurile de producție ale avioanelor comerciale. Problemele recurente ale celor doi mari constructori, Boeing și Airbus, precum și ale furnizorilor lor, determină companiile aeriene să caute soluții alternative, inclusiv piața „second-hand”. „Anumite piese de avion au ajuns acum să aibă o valoare inestimabilă”, susține Stéphane Burton.

Acesta este, de altfel, obiectivul Sabena Engineering: să recupereze aceste piese și să le valorifice, în loc să transforme avionul dezafectat într-o simplă grămadă de fier vechi. „Dacă demontarea e făcută cum trebuie, absolut totul are valoare la un avion abandonat – chiar și scaunele”, a declarat un reprezentant al companiei.

Scopul este ca un număr cât mai mare de piese să poată fi refolosite pe un alt avion, după o certificare corespunzătoare. În aviație, acest proces mai este cunoscut colocvial sub denumirea de „canibalizare”. Experții îi spun oficial economie circulară. „Evităm astfel un întreg ciclu extrem de poluant: extracția de minereuri necesare pentru fabricarea acestor piese”, subliniază Burton.

Ingineră a companiei belgiene lucrând la carcasa unei aeronave la hangarul din Gosselies, FOTO: Jonas Roosens / Zuma Press / Profimedia Images

Compania din Belgia nu pornește de la zero

Unele elemente, precum pompele hidraulice, pot fi utilizate și în alte industrii, cum ar fi cea auto. Pentru restul componentelor, Sabena Engineering intenționează să apeleze la un partener al său: compania Comet, specializată în prelucrarea metalelor. „Dispun de tehnici inovatoare care le permit să separe diferitele tipuri de aluminiu din structura unui Airbus sau Boeing. Ceea ce le face mai ușor de reutilizat”, explică un reprezentant al Sabena.

Ambiția companiei care își are sediul în micuțul oraș Gosselies din regiunea Charleroi este de a demonta între 30 și 50 de aeronave pe an, în condițiile în care, la nivel global, între 700 și 1.000 de avioane ies anual din uz. Situl din Charleroi ar urma să devină operațional până în 2030.

Compania estimează că proiectul va necesita o investiție totală de 50 de milioane de euro și a obținut deja angajamente de 18 milioane de euro din partea autorităților regionale Dacă proiectul va avea succes, compania intenționează să își extinde această activitate în Maroc și California – adică în apropierea celor mai mari cimitire din lume.

În prezent, Sabena Engineering este cunoscută mai ales pentru întreținerea avioanelor militare. La Gosselies, compania deține unul dintre cele trei centre mondiale – și cel mai mare din Europa – pentru întreținerea avioanelor F-16. Din 1989 până în prezent ea a livrat după revizie 1.600 de aeronave militare produse de Lockheed Martin.

FOTO articol: Timrobertsaerial / Dreamstime.com.