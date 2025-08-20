O companie faimoasă pentru telefoane va lansa mașini electrice în Europa. Cum arată planul

Xiaomi, companie chineză faimoasă pentru telefoane și o mulțime de tipuri de gadget-uri, are succes cu mașinile sale electrice în China și vrea să le aducă și în Europa, în cel mult doi ani.

Xiaomi va lansa în 2027 mașini electrice în Europa și, cel mai probabil, se va axa pe modele premium, cu multă tehnologie și cu autonomie mare, scrie publicația Autocar UK.

Xiaomi a lansat în 2023 primul său model, berlina SU7, iar al doilea model este un SUV care se numește YU7 și este disponibil în China, piață unde brand-ul a livrat 80.000 de mașini trimestrul trecut, de trei ori mai mult decât în perioada similară din 2024.

Xiaomi Auto a publicat pe rețeaua chineză Weibo o fotografie cu un model electric ce avea plăcuțe germane de înmatriculare. Președintele companiei, William Lu, a spus că strategia companiei de a intra pe continent este în curs de pregătire.

Cel mai probabil va fi adus în Europa modelul SU7, care va fi poziționat drept concurent pentru Porsche Taycan și Tesla Model S. Va urma foarte probabil și SUV-ul YU7, însă rămâne de văzut câte versiuni de baterie vor fi disponibile pe piața europeană.

Al treilea model, scrie publicația citată, va fi un SUV mai mare denumit YU9 care va dispune și de sistem de propulsie cu extinderea autonomiei (range extender).

Până la intrarea în Europa, Xiaomi va trebui să crească mult producția, fiindcă în prezent timpii de așteptare în China pot fi și de mai mult nouă luni.

Xiaomi a obținut trimestrul trecut venituri de peste două miliarde dolari din vânzările auto.