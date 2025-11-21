O companie gigant pregătește sute de angajări în România

Compania franceză SCOR, unul dintre cei mai mari reasigurători din lume, solicită aproximativ 200 de angajați din România, prin intermediul unei firme de outsourcing care caută acum birouri pentru aceștia, potrivit surselor Profit.ro.

Un furnizor de servicii externalizate discută deja cu marii proprietari de spații de birouri din București, printre care Globalworth și AFI Europe, în vederea închirierii unei suprafețe de aproximativ 2.000 de metri pătrați necesară pentru amenajarea a circa 200 de posturi de lucru solicitate de compania franceză SCOR, spun sursele Profit.ro din piața imobiliară.

Încă nu s-a luat o decizie cu privire la spațiu, dar se recrutează personal, cu precădere din sectorul IT, deoarece angajații din România vor face aici software pentru produsele de risc ale SCOR, mai adaugă sursele Profit.ro. Compania nu va fi nevoită să se autorizeze în piața reglementată a asigurărilor din România, deoarece va desfășura aici doar activități externalizate, mai spun sursele Profit.ro.