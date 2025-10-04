O companie specializată în descoperirea de comori a dat lovitura: „Fiecare piesă e o bucată de istorie”

Ascunsă sub apele turcoaz dintr-o porțiune din Florida cunoscută sub numele de „Coasta Comorii”, o echipă de scafandri de la o companie de salvare a epavelor a descoperit exact asta – o încărcătură de comori spaniole pierdute de mult timp, estimată la o valoare de 1 milion de dolari, anunță CNN.

Peste 1.000 de monede de argint și aur, despre care se crede că au fost bătute în coloniile spaniole din Bolivia, Mexic și Peru, au fost descoperite în această vară în largul coastei atlantice a Floridei, a anunțat compania1715 Fleet – Queens Jewels LLC săptămâna aceasta.

Datele și semnele monetăriei sunt încă vizibile pe unele dintre monedele recuperate recent, a declarat compania de recuperare, un beneficiu pentru istoricii și colecționarii care speră să afle mai multe din comoara pierdută.

„Această descoperire nu este doar despre comoara în sine, ci și despre poveștile pe care le spune”, a declarat Sal Guttuso, directorul de operațiuni al companiei de recuperare, într-un comunicat.

„Fiecare monedă este o bucată de istorie, o legătură tangibilă cu oamenii care au trăit, au muncit și au navigat în timpul Epocii de Aur a Imperiului Spaniol. Găsirea a 1.000 dintre ele într-o singură operațiune este atât rară, cât și extraordinară.”

Echipa lui Guttuso angajează echipe de scafandri și o flotă de bărci și folosește dispozitive subacvatice de detectare a metalelor, plus ventilarea manuală a nisipului sau aspirarea nisipului pentru a curăța fundul mării, conform unui anunț public pentru o cerere de autorizație federală depusă de companie.

Conform legislației din Florida, orice „comoară” sau alte artefacte istorice „abandonate” pe terenuri deținute de stat sau în apele statului aparțin statului, deși excavatorii pot fi autorizați să efectueze „servicii de recuperare”. Legea prevede ca aproximativ 20% din materialele arheologice recuperate să fie păstrate de stat pentru colecții de cercetare sau expunere publică.

