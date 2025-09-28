O cursă a unei importante companii s-a întors după 9 ore de zbor. Declarația companiei

Un zbor pe ruta Germania-Singapore s-a întors din drum după aproape 9 ore de zbor din cauza unor posibile probleme tehnice. Decizia piloților a fost luată când se aflau în spațiul aerian al Azerbaidjanului, scrie airlive.net.

Zborul A380, al companiei Singapore Airlines, s-a întors în Germania după ce a făcut cale întoarsă deasupra Azerbaidjanului. Avionul decolase din Frankfurt joi, 25 septembrie, la ora 21:56, iar zborul era programat să dure 12 ore.

Avionul a survolat Cehia, Slovacia, Ungaria, România și apoi Turcia. În timp ce zbura la în spațiul aerian al Azerbaidjanului, echipajul a decis să se întoarcă deasupra Mării Caspice, din cauza unei posibile probleme tehnice, scrie sursa citată anterior.

La 8 ore și 55 de minute de la decolare, avionul a aterizat din nou pe aeroportul Frankfurt din Germania.

Compania aeriană, Singapore Airlines, a confirmat doar că zborul a fost „întârziat”, însă nu a oferit alte detalii despre motiv.

În avionul care a făcut cale întoarsă se aflau 401 pasageri și 28 de membri ai echipajului.