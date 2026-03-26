Vicepreședintele Dumei de Stat Boris Cernîșov (dreapta) este unul dintre parlamentarii ruși aflați într-o vizită oficială în SUA

Kremlinul a anunțat joi că o delegație de parlamentari ruși se află în Statele Unite pentru a ajuta la „revigorarea” relațiilor dintre Moscova și Washington, prima astfel de vizită din ultimii ani, relatează AFP și Agerpres.

Delegația rusă urmează să aibă întâlniri cu aleși americani la Washington săptămâna aceasta, conform presei ruse.

„Sperăm că acești primi pași precauți vor contribui, desigur, la continuarea revitalizării cooperării noastre bilaterale”, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președinției ruse, în timpul briefingului său zilnic, ca răspuns la o întrebare.

Ultima vizită oficială a unor parlamentari ruși în Statele Unite a avut loc cu ani în urmă, iar numeroși oficiali de la Moscova au fost supuși sancțiunilor americane după declanșarea invaziei în Ucraina în februarie 2022.

Această vizită survine în contextul în care discuțiile intermediate de Washington pentru a ajunge la un acord care să pună capăt războiului din Ucraina au stagnat.

Nouă tentativă de reparare a relațiilor dintre SUA și Rusia

De la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, acum puțin peste un an, mai multe runde de negocieri nu au reușit să deblocheze impasul, Kremlinul revendicând teritorii ucrainene pe care nu le ocupă ca parte a oricărui acord de pace.

Leonid Sluțki, liderul Partidului Liberal Democrat (LDPR), care, pe hârtie, reprezintă opoziția parlamentară, dar în realitate îl susține pe Vladimir Putin, a numit trei membri în delegația rusă: Boris Cernîșov, vicepreședintele Parlamentului, și deputații Veaceslav Nikonov și Svetlana Zhurova.

Toți parlamentarii ruși, membri ai legislativului care aprobă sistematic deciziile, sunt loiali Kremlinului și susțin războiul din Ucraina.

Dmitri Peskov a declarat că președintele rus a prezentat „liniile generale” pentru această vizită și că va fi „informat în detaliu” după întâlnirile lor din Statele Unite.