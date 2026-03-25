Zelenski dezvăluie condiția dureroasă impusă Ucrainei de Trump pentru a primi garanții de securitate: „Din păcate, alege o strategie de a pune mai multă presiune pe partea ucraineană”

Președintele Volodimir Zelenski a declarat într-un interviu pentru Reuters, publicat miercuri, că administrația Statelor Unite s-a oferit să furnizeze garanții de securitate pentru un acord de pace în Ucraina cu condiția ca autoritățile de la Kiev să cedeze Rusiei întreaga regiune Donbas, pe care Moscova o consideră un obiectiv militar cheie, dar nu o controlează în integralitate.

Liderul ucrainean a spus că, cu SUA concentrată acum pe propriul conflict, în Iran, președintele american Donald Trump presează Ucraina în încercarea de a pune capăt războiului dezlănțuit de Rusia în februarie 2022.

„Orientul Mijlociu are cu siguranță un impact asupra președintelui Trump și cred că și asupra următorilor săi pași. Din păcate, în opinia mea, președintele Trump alege în continuare o strategie de a pune mai multă presiune pe partea ucraineană”, a declarat el pentru Reuters, din complexul rezidențial de la Kiev.

Zelenski afirmase în repetate rânduri că Ucraina are nevoie de garanții de securitate robuste din partea partenerilor internaționali pentru a se asigura că Rusia nu o va ataca din nou, în eventualitatea unui acord de pace.

„Americanii sunt pregătiți să finalizeze aceste garanții la nivel înalt odată ce Ucraina este gata să se retragă din Donbas”, a mai spus președintele ucrainean în interviul pentru Reuters, susținând că o astfel de retragere ar compromite deopotrivă securitatea țării sale și, prin extensie, pe a Europei, întrucât ar presupune cedarea pozițiilor defensive solide din regiune în favoarea Rusiei.

În ianuarie, Volodimir Zelenski declarase că documentul privind garanțiile de securitate este „gata 100%” și așteaptă să fie semnat. În schimb, marți, după discuțiile purtate de oficialii ucraineni și cei americani la Miami, el a spus că mai sunt multe de făcut.

Rusia mizează pe o retragere a SUA din discuții, crede Zelenski

Potrivit Reuters, Volodimir Zelenski a spus totodată că Rusia pariază că Washingtonul își va pierde interesul pentru discuțiile privind Ucraina și se va retrage.

Duminică, el avertizase că „un război lung în Iran este un plus” pentru omologul său rus, Vladimir Putin, pe fondul pe care consecințelor pe care le provoacă războiul din Orientul Mijlociu, unde Statele Unite și Israelul au început o operațiune împotriva Iranului în 28 februarie, iar forțele Teheranului și milițiile aliate au răspuns lovind Israelul și țări din regiune.

„Vedeți că întâlnirile noastre diplomatice, întâlnirile trilaterale sunt amânate constant. Există un singur motiv: războiul din Iran”, spusese liderul ucrainean, duminică, într-un interviu duminică pentru BBC, adăugând că Putin „va vrea un război lung” în Iran.

Ofensivă de primăvară a Rusiei

CNN a scris în weekend că forțele ruse au lansat o ofensivă de primăvară în Ucraina, conform armatei ucrainene și analiștilor, iar atacul începe să capete ritm.

În Donețk, parte a Donbasului, ucrainenii mai controlează puțin sub un sfert din teritoriu. Totuși, Kievul susține că o așa-numită „centură de fortărețe” urbană puternic fortificată de forțele ucrainene o poate ajuta să apere regiunea timp de ani de zile.

Analiștii militari sunt, de asemenea, de acord că ar putea fi nevoie de câțiva ani și de efective militare semnificative pentru ca Rusia să cucerească pe câmpul de luptă întregul Donbas.

Recentele atacuri ale forțelor ruse s-au concentrat inclusiv pe orașul Liman din Donețk, aflat la marginea așa-numitei centurii de fortărețe. Zona are un rol cheie în apărarea Slovianskului, un oraș de dimensiuni mai mari.

Săptămâna trecută, autoritățile ucrainene au anunțat că au început evacuarea obligatorie a copiilor din zonele cele mai expuse atacurilor ale Slovianskului, unul dintre principalele orașe aflate încă sub control ucrainean din regiunea Donbas, în ceea ce Reuters a descris drept un semnal că situația de securitate din zonă se deteriorează.

Institutul pentru Studiul Războiului a remarcat semnale că forțele ruse plănuiesc să intensifice operațiunile terestre și în alte zone ale centurii de fortărețe.

Zelenski mulțumește Statelor Unite pentru rachetele Patriot

Președintele Ucrainei a mulțumit administrației Trump că a menținut aprovizionarea cu rachete Patriot, singurele capabile să doboare rachete balistice ruse, în ciuda cererii crescute care există ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu.

„Sunt foarte recunoscător președintelui Trump și echipei sale”, a spus Zelenski. „Dar această aprovizionare cu rachete Patriot nu este atât de mare pe cât avem nevoie”, a adăugat el.

Pe de altă parte, Volodimir Zelenski a menționat că Ucraina face progrese în propria producție de drone și rachete cu rază lungă de acțiune, ceea ce îi permite să lovească în profunzimea teritoriului rus ca represalii la bombardamentele lansate de forțele Moscovei.