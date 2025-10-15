Înainte ca Zelenski să plece spre Washington , o delegație ucraineană a mers în SUA să se întâlnească cu producători de arme. Ce urmărește Kievul

O rachetă Tomahawk este lansată de pe distrugătorul american USS Curtis Wilbur (DDG 54), în timpul unei demonstrații cu foc real în Marea Filipinelor, 27 mai 2019. Sursa foto: ABACA / Abaca Press / Profimedia

O delegație a guvernului ucrainean s-a întâlnit cu importanți producători americani de arme în timpul unei vizite în SUA, a anunțat miercuri un înalt oficial de la Kiev, înaintea întâlnirii între președintele ucrainean Volodimir Zelenski cu omologul său american Donald Trump la Casa Albă, transmite ABC News.

Delegația, condusă de șeful administrației prezidențiale, Andrii Yermak, și de premierul Iulia Sviridenko, s-a întâlnit cu reprezentanții Lockheed Martin și Raytheon, a anunțat Yermak într-o postare pe rețelele de socializare.

Raytheon este societatea care produce sisteme de apărare aeriană Patriot, care au fost vitale pentru eforturile Ucrainei de a contracara atacurile rusești de lungă distanță, precum și rachete de croazieră Tomahawk, pe care Washingtonul ar putea să le livreze Kievului.

„Cooperarea noastră continuă să crească”, a afirmat Yermak, fără să dezvăluie ce s-a discutat în cadrul întâlnirii. În schimb, oficialul a lăudat avioanele de vânătoare F-16 dezvoltate de SUA și furnizate Ucrainei de țările europene anul trecut.

Vizita acestei delegații are loc înaintea întâlnirii prevăzute pentru vineri între Volodimir Zelenski și Donald Trump.

Oficialii de la Kiev vor să obțină rachete Tomahawk, care ar putea permite Ucrainei să lovească ținte aflate adânc în interiorul Rusiei, inclusiv Moscova, cu precizie și cu focoase de mare putere.

Duminică, Trump a avertizat Rusia că ar putea trimite rachete Tomahawk în Ucraina dacă Moscova nu pune capăt războiului în curând.

Președintele rus Vladimir Putin avertizase anterior împotriva livrărilor de Tomahawk Ucrainei, afirmând că aceasta va constitui o „nouă escaladare” și va afecta relațiile între Washington și Rusia.