O deputată PNL acuză un „protocol secret” între PSD și AUR, după „împărțirea ca la piață” a numirilor de la TVR și Radio

Deputata PNL Raluca Turcan susține că între PSD și AUR există un protocol secret de colaborare parlamentară, care s-a materializat prin numirile de marți din conducerile Televiziunii Române și Radioului Public.

Marți, Parlamentul a votat ca Sorina Matei, susținută de AUR, să rămână la șefia TVR, iar Răzvan Dincă, propus de PSD, să păstreze funcția de director general al radioului public. Totodată, au fost votate, cu o majoritate covârșitoare, noile consilii de administrație.

Într-o reacție pe Facebook, Raluca Turcan a declarat că solicită „PSD și AUR să prezinte protocolul secret de colaborare parlamentară semnat la începutul sesiunii parlamentare”, susținând că reprezentanții celor două partide „nici măcar nu au negat existența lui”.

„Până să-l facă public, îi vedem rezultatele: PSD și AUR și-au împărțit oficial TVR și Radio România. Aranjamentul provizoriu din septembrie a devenit azi definitiv, cu mandate pline. Așa că îi întreb pe cei de la PSD: ce v-ați mai împărțit cu AUR?”, a scris deputata PNL.

Ea a susținut că „votul de azi confirmă alianța pe care PSD o neagă public cu tot mai puțină convingere”, indicând în acest sens declarația făcută de liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, care spusese în ziua precedentă că numirile din Consiliile de Administrație ale Societății Române de Televiziune (SRTv) și Societății Române de Radiodifuziune (SRR) sunt rezultatul unei înțelegeri între partide.

Raluca Turcan: TVR și Radio România, împărțite „ca la piață”

Liberala a adăugat că rolul celor două instituții de presă „este să informeze corect, nu să servească o majoritate parlamentară”, iar „subordonarea politică a acestor instituții este un act iresponsabil, cu implicații pentru siguranța țării”, având în vedere războiul din Ucraina și „cât de vulnerabil este spațiul public la ingerințe externe”.

„Dacă se va scrie vreodată integral povestea propagandei rusești în România, sunt convinsă că alegerea AUR pentru șefia TVR își va avea locul în ea. Votată de PSD cu două mâini. Îmi pare rău pentru profesioniștii din TVR și Radio România, care au construit ani la rând credibilitatea acestor instituții și care astăzi au asistat la împărțirea lor ca la piață”, a mai declarat Raluca Turcan.