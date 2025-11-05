O doctoriță din România a murit carbonizată în propria casă din Franța. Poliția nu are niciun dubiu că ar fi vorba de o crimă și îl caută pe fiul acesteia. „Era ca și cum ar fi suferit foarte mult în interior”

După descoperirea cadavrului carbonizat al unei doctorițe cardiolog din România în vârstă de 56 de ani în locuința sa din comuna franceză Molsheim, pe 30 octombrie, nu mai există niciun dubiu că este vorba de o crimă, scrie publicația locală Dernieres Nouvelles d’Alsace (DNA).

Principalele suspiciuni ale autorităților se îndreaptă către fiul victimei, Andrei, în vârstă de 22 de ani, care era încă căutat luni seara, 3 noiembrie.

Sala de așteptare a cabinetului de cardiologie situat pe aleea Jean-Pierre-Carl, în Molsheim, a început să se umple joi, 30 octombrie, la sfârșitul dimineții. Îngrijorată că nu o vede sosind, o angajată a încercat de mai multe ori să o contacteze pe doctorița Simona Boila. Cum nu răspundea, a dat alarma, scrie ziarul francez.

Polițiștii s-au deplasat mai întâi la domiciliul medicului, situat la un kilometru și jumătate distanță de cabinetul medical. Însă, din cauza mirosului puternic de benzină care se degaja din modestul pavilion cu două etaje, au chemat pompierii.

În interior, echipele de intervenție au descoperit un cadavru carbonizat, imposibil de identificat în starea în care se afla. Camera parțial arsă în care se afla victima era în mare dezordine. Flăcările nu s-au propagat însă în restul casei. Conform primelor constatări, incendiul ar fi avut loc cu o zi înainte, miercuri, 29 octombrie. Cadavrul a fost transportat la Institutul de Medicină Legală din Strasbourg. A fost efectuată o autopsie.

Venise în Franța la sfârșitul anilor 2000

Vestea dispariției româncei a provocat consternare în Molsheim, unde era unul dintre cei doi cardiologi practicanți. „O cunoșteam în calitate de primar, dar și ca pacient. Era o femeie extrem de plăcută și binevoitoare, care avea grijă de pacienții ei. Dispariția ei tragică va lăsa un gol în orașul nostru”, a declarat luni primarul Laurent Furst, citat de DNA.

Simona Boila era născută în 1969 și era originară din Cluj-Napoca. Separată de soțul ei, care a decedat ulterior, s-a mutat în Franța la sfârșitul anilor 2000 împreună cu fiul ei unic, Andrei, născut în 2003, mai notează ziarul francez.

Simona Boila era specializată în cardiologie și boli vasculare.

În 2012, Simona Boila s-a mutat în comuna Molsheim pentru a se stabili ca medic liber profesionist alături de dr. Jean-Paul Heimburger, iar zece ani mai târziu alături de un alt medic din România, Bogdan Radulescu.

Un membru al comunității românești a descris-o pentru ziarul francez ca fiind „o persoană foarte discretă, destul de închisă în sine, care nu se destăinuia niciodată”. „Era generoasă și foarte atentă, dar nu reușea să se deschidă”, completează o prietenă, care a petrecut încă un moment cu ea în august anul trecut. „Era ca și cum ar fi suferit foarte mult în interior.”

Poliția îl caută pe fiul acesteia, care ar avea probleme psihiatrice

Duminică, 2 noiembrie, seara, jandarmeria din Bas-Rhin a difuzat un apel la martori, împreună cu fotografia unui tânăr de 22 de ani pe care jandarmii din Molsheim încercau să-l localizeze. Conform informațiilor publicației franceze este vorba de Andrei Boila, fiul cardiologului, care ar avea antecedente psihiatrice. El este suspectat că și-ar fi ucis mama.