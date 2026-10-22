O doctoriță româncă a salvat viața unui bărbat, pe aeroport, în timp ce se afla în vacanță la Miami. „În acel moment, aveam foarte puțin timp să mă gândesc la altceva în afară de ce trebuia făcut”

O doctoriță româncă stabilită în Marea Britanie a salvat viața unui bărbat care a suferit un stop cardiac pe Aeroportul Internațional din Miami, în Statele Unite. Elena Sumanariu, originară din Botoșani, se afla în vacanță în America atunci când a intervenit pentru a-i acorda primul ajutor.

Ambasada României în Statele Unite a felicitat-o pe femeie într-o postare pe Facebook.

Potrivit ambasadei, Elena Sumanariu a văzut un bărbat prăbușindu-se în urma unui stop cardiac.

„Nu a ezitat nicio clipă. A alergat spre el, a început manevrele de resuscitare și a contribuit la salvarea vieții acestuia”, a scris reprezentanța diplomatică.

Intervenția sa a fost apreciată și de compania American Airlines, care i-a transmis o scrisoare de mulțumire.

„Pentru Elena, însă, cea mai mare răsplată a fost să vadă că bărbatul și-a revenit”, a transmis ambasada.

„Uneori, excelența românească nu ajunge în prim-plan prin premii câștigate sau recorduri doborâte. Uneori, pur și simplu, salvează o viață. O doctoriță româncă. Un gest extraordinar de omenie. Un moment de mândrie pentru noi toți”, a conchis Ambasada României în SUA.

„Mi-am dat seama că era o urgență, am evaluat rapid situația și am intervenit imediat pentru a acorda asistență medicală, în timp ce echipa de intervenție a aeroportului era mobilizată. Faptul că nu mă aflam în mediul clinic obișnuit a făcut ca situația să fie diferită de o intervenție în spital, însă principiile de bază ale resuscitării rămân aceleași. În acel moment, aveam foarte puțin timp să mă gândesc la altceva în afară de ceea ce trebuia făcut”, a declarat românca pentru The Mirror.



Românca este medic la Spitalul William Harvey din Ashford-Marea Britanie, potrivit publicației Kent Online.

Medicul Saba Mahmood, coordonator clinic în cadrul East Kent Hospitals, a transmis că „spiritul de inițiativă, expertiza medicală și calmul” Elenei au avut un „impact semnificativ”.

„Suntem extrem de mândri că face parte din echipa EKH. Gestul ei este un exemplu minunat de compasiune, profesionalism și devotament, calități pe care colegii noștri le demonstrează în fiecare zi, atât la locul de muncă, cât și în afara lui”, a declarat aceasta.