VIDEO O doua noapte de violențe în Dublin. Protestatarii s-au ciocnit cu forțele de ordine în fața unui hotel care găzduiește solicitanți de azil

Cel puțin 23 de persoane au fost arestate în Dublin după o confruntare de câteva ore cu poliția irlandeză în a doua zi de tulburări provocate de o presupusă agresiune sexuală asupra unui minor comisă de un migrant, relatează The Guardian. Miercuri, între orele 19:00 și 20:00, sute de protestatari s-au confruntat cu aproximativ 40 de forțe de ordine.

Protestatarii au atacat forțele de ordine cu artificii, pietre și alte obiecte. Doi polițiști au fost transportați la spital cu leziuni suferite în timpul ciocnirilor cu protestatarii. Unul dintre polițiști a fost lovit în cap cu o sticlă, iar celălalt a suferit o leziune la umăr.

Sute de protestatari s-au adunat la intrarea unui hotel care găzduiește solicitanți de azil într-o zonă din vestul capitalei irlandeze. A fost a doua noapte de demonstrații în fața hotelul Citywest după o presupusă agresiune sexuală asupra unei fete de 10 ani în vecinătatea acestuia, în primele ore ale dimineții de luni.

Un bărbat de 26 de ani, al cărui nume nu poate fi dezvăluit din cauza regulilor care se aplică tuturor cazurilor de agresiune sexuală în Republica Irlanda, a fost dus marți în fața instanței, fiind acuzat de presupusul incident.

Protestatarii au aruncat cu artificii în forțele de ordine prezente în fața hotelului care găzduiește migranți Foto: Niall Carson / PA Images / Profimedia

Arestările au avut loc în contextul tulburărilor grave de marți seara, iar poliția a promis o „reacție fermă” în cazul în care violențele vor continua.

Ministrul justiției, Jim O’Callaghan, a declarat miercuri că „mulți au fost arestați” și că „vor urma și alții”.

El a spus că poliția a răspuns în mod profesional la „violența brutală” din zonă și că cei arestați vor fi „acuzați, numiți și tratați fără milă” de sistemul de justiție penală.

Polițiștii de ordine publică au împins mulțimea mai departe de hotel, avansând spre ei cu scuturi. Cel puțin un polițist a fost afectat de spray cu piper. În timp ce o mare parte din mulțime s-a dispersat pe parcursul nopții, poliția a desfășurat o unitate suplimentară de ordine publică în spatele celor care au rămas la protest, la scurt timp după ora 22:00.

Mai mulți dintre cei prinși între cele două unități au fost imobilizați și reținuți în timp ce încercau să fugă.

„Violență cu intenția de a distruge clădirea”

În timp ce demonstrația de luni seara s-a desfășurat fără incidente semnificative, o femeie polițistă a fost rănită în timpul violențelor de marți. Ea a fost externată din spital după ce a primit îngrijiri medicale pentru o leziune la picior. Un vehicul al poliției a fost, de asemenea, incendiat în timpul tulburărilor din această săptămână.

Comisarul Justin Kelly care a vizitat locul incidentului după violențe, a declarat miercuri reporterilor că este „hotărât” ca și alte persoane să fie „aduse în fața justiției”.

El a afirmat că tulburările nu au fost o manifestație pașnică și a adăugat: „A fost vorba de violență cu intenția de a distruge clădirea Citywest și de a intimida persoanele aflate în interior”.

Protestatarii au fluturat steaguri irlandeze, scandau sloganuri anti-imigrație și aruncau cu proiectile.

Prim-ministrul Micheál Martin a condamnat scenele de violență și a spus că nu poate exista „nicio justificare” pentru atacurile asupra poliției.