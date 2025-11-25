Drona căzută în județul Vaslui „nu avea încărcătură explozivă”, anunță ministrul Apărării. „Mi-aș fi dorit să o doborâm”  / Localitatea în care s-a prăbușit, la peste 50 km de graniță

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat marți, în fața jurnaliștilor, că o dronă a căzut în localitatea Puieștid din județul Vaslui. „Probabil e aceeași dronă pe care au încercat să o dea jos colegii anterior”, a spus oficialul. În același timp, prefectura Vaslui a anunțat că spre locul incidentului se îndreaptă echipe din cadrul „IPJ, Brigada Antitero, SRI și MApN”.

Ministrul a anunțat, la cinci ore după ce doupă ținte aeriene au fost detectate în apropierea spațiului aerian românesc, că o dronă a căzut într-o localitate din județul Vaslui. Google Maps arată că distanța dintre Puiești și granița României este de peste 50 de kilometri.

„De două ori s-au ridicat avioane Eurofighter și două F-16. Nu au tras. Dar au avut permisiune. Voi vedea raportul misiunii, dar analizând potențialele daune colaterale foarte probabil au ales să nu angajeze. O să discut și cu dânșii”, a spus Moșteanu, întrebat care este motivul pentru care drona nu a fost doborâtă.

Localitaea Puiești se află la o distanță de peste 50 de km de granița României. Foto: Google Maps.

El a spus că drona picată la Vaslui „foarte probabil este acea dronă pe care au încercat să o dea jos avioanele”. Motivul prăbăușirii dronei? „Ori a pierdut comanda, ori a rămas fără combustibil”, a mai spus Moșteanu.

Ionuț Moșteanu: „Mi-aș fi dorit să doborăm drona”

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a spus că drona ar fi putut să fie distrusă doar dacă „se întruneau toate condițiile”, pe care le-a enumerat:

„Piloții să o vadă, să o angajeze pe radar și să tragă în ea cu o rachetă. Iată că nu au reușit. Mi-aș fi dorit să o dea jos. Și dânșii și-ar fi dorit să o dea jos, cu siguranță. Este o dronă care după primele evaluări nu avea încărcătură explozivă”, a mai spus Moșteanu.

Mai multe aeronave de luptă au fost ridicate marți dimineață de la sol, din Baza 57 Mihail Kogălniceanu și de la baza aeriană 86 Fetești, după ce radarele ministerului Apărării Naționale au depistat ținte care au încălcat spațiul aerian național, a anunțat MApN. Locuitorii din Galați, Tulcea și Vrancea au primit mesaje de avertizare RO-Alert.