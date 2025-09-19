O elevă de clasa a VII-a din Iași a ajuns de urgență la spital după ce a fumat o țigară electronică în care erau substanțe psihoactive

Două anchete au început după ce fetei i s-a făcut rău la o şcoală gimnazială din municipiul Iași.

Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Iaşi şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) investighează acum cum cazul elevei de clasa a VII-a care a ajuns la spital ce a fumat dintr-o ţigară electronică fără să ştie că în ea se aflau substanţe cu efect psihoactiv, potrivit Agerpres.

„Pe 17 septembrie, directorul unităţii de învăţământ a anunţat ISJ că a fost apelat serviciul 112 deoarece unui copil i s-a făcut rău. A intervenit asistenta medicală din unitate, au fost sunaţi şi părinţii şi a venit ambulanţa. În contextul identificat, directorul unităţii a solicitat şi ajutorul Biroului de Siguranţă Şcolară şi al Poliţiei, care fac verificări”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISJ Iaşi, Antonina Bliorţ.

Reprezentanţii IPJ Iaşi au confirmat că, în prezent, se fac cercetări, fără a furniza mai multe informaţii. Din cauza prezenței sunstanțelor psihoactive, ancheta a fost preluată de procurorii DIICOT.

Potrivit Radio România Iași, eleva învață la Școala Gimnazială „Bogdan Petriceicu Hașdeu”. Directoarea unității de învătățământ, Luminița Doru, a declarat că elevei i s-a făcut rău în timpul orelor de curs.

Eleva căreia i s-a făcut rău i-a povestit directoarei că țigara electronică a fost cumpărată de pe un site de o adolescentă de clasa a VIII-a din aceeași școală.

„Fata ne-a spus că dimineață, fără să mănânce, a consumat un energizant și a fumat dintr-un dispozitiv de tip vape. Mi-a spus că i l-a dat o elevă de clasa VIII-a. Am recuperat dispozitivul și pentru că am simțit că ceva este în neregulă, în sensul în care fata avea niște simptome mai neobișnuite, am sunat la biroul de siguranță școlară și la secția 4 poliție. A venit poliția la școală, am predat dispozitivul. În momentul acesta, fetița din clasa VII-a, este internată la spitalul de copii, se simte bine”, a declarat Luminița Doru.

La percheziții, în școală au fost găsite și alte vape-uri, cumpărate din magazinele stradale.

Sursă foto: Dreamstime.com