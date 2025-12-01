O epidemie transmisă de țânțari face ravagii în Cuba. Bilanțul morților

Un membru al armatei cubaneze împrăștie substanțe împotriva țânțarilor Aedes, pentru a preveni răspândirea virusurilor Zika, Chikungunya și Dengue, în Havana, pe 23 februarie 2016. FOTO: YAMIL LAGE / AFP / Profimedia

Cuba a confirmat luni decesul a 33 de persoane din cauza bolilor transmise de țânțari în ultimele luni, într-o epidemie care a afectat cel puțin o treime din populație, potrivit rapoartelor oficiale, scrie Reuters.

Ministrul adjunct al Sănătății, Carilda Peña, a anunțat că 12 persoane au murit din cauza febrei dengue (o infecție cauzată de un virus transmis de țânțari) și alte 21 din cauza chikungunya (un arbovirus transmis tot de țânțari). Febra dengue este cunoscută și sub numele de „febra oaselor rupte” deoarece durerile osoase pot fi atât de intense încât creează senzația că oasele se rup.

Cele două virusuri circulă pe scară largă în această țară insulară din Caraibe. Cel puțin 21 dintre oamenii care au murit aveau sub 18 ani, a spus Peña.

Ministrul nu a specificat perioada în care au avut loc decesele.

Decesele și epidemia care continuă să facă ravagii sunt vești proaste pentru Cuba, în contextul în care sistemul de sănătate din această țară se confruntă deja cu dificultăți existențiale din cauza unei crize economice severe care a provocat o penurie generalizată de alimente, combustibil și medicamente.

Febra dengue afectează Cuba de mult timp, dar situația s-a agravat pe măsură ce lipsa fondurilor și a combustibilului împiedică capacitatea guvernului de a dezinfecta, curăța gunoiul de pe marginea drumurilor și repara conductele sparte. Virusul Chikungunya, odat rar pe insulă, s-a răspândit rapid în ultimele luni.

Nu există un tratament specific pentru chikungunya, care se răspândește în principal prin intermediul țânțarilor din specia Aedes, care sunt și purtători ai virusului dengue și Zika.

Chikungunya provoacă dureri de cap severe, erupții cutanate și dureri articulare care pot persista luni de zile după infectare, cauzând dizabilități pe termen lung, deși rareori este fatală.

Havana și Santiago, cele mai mari două orașe din Cuba, au înregistrat unele dintre cele mai ridicate rate de infectare în ultimele săptămâni.

Peña a raportat 5.717 de cazuri noi de chikungunya în ultima săptămână, deși oficialii spun că multe cazuri rămân nedetectate, deoarece majoritatea pacienților nu se prezintă la medic și nu raportează că sunt bolnavi.

În iulie, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a lansat un apel urgent la acțiune pentru a preveni repetarea epidemiei virusului chikungunya care a cuprins globul în urmă cu două decenii, pe măsură ce noi focare legate de regiunea Oceanului Indian s-au răspândit în Europa și America.