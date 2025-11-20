„O fantezie maximalistă a Kremlinului”. Un misterios plan de pace conceput de SUA și Rusia bulversează Ucraina și irită Europa / Administrația Trump reacționează prudent

Liderii americani și europeni au negat sprijinul pentru un plan de pace favorabil Rusiei, ale cărui detalii au fost dezvăluite de presa internațională miercuri, în timp ce secretarul de stat Marco Rubio a cerut reluarea negocierilor practice și de bună-credință pentru încheierea războiului din Ucraina, scriu Reuters, Kyiv Post și Politico.

Detaliile unui plan elaborat de SUA și Rusia pentru încheierea războiului din Ucraina, dezvăluite miercuri de mai multe publicații de pe ambele maluri ale Atlanticului, au iritat capitalele europene, nemulțumite că, încă o dată, nici ele, nici Kievul nu au fost incluse în discuții.

Potrivit Reuters și Financial Times, planul ar fi propus Ucrainei să renunțe la întreaga regiune Donbas, să își reducă armata, să renunțe la unele arme și să îndeplinească alte condiții solicitate de Rusia, în schimbul păcii.

Pe măsură ce a devenit tot mai clar că prima schiță a acestui plan misterios favorizează masiv Moscova, atât Kievul cât și aliații europeni au sugerat că propunerile sunt inacceptabile – în vreme ce o serie de oficiali americani au dat semne că se distanțează de presupusul proiect.

Un înalt oficial american, scrie Kyiv Post, a respins documentul ca fiind o „fantezie maximalistă a Kremlinului”, genul de listă de dorințe extravagante pe care Washingtonul crede că Moscova o circulă pentru a testa nervii Occidentului.

Citește și Dezvăluiri despre planul de pace negociat în secret de SUA cu Rusia. Ce condiții trebuie să accepte Ucraina

În Europa, scepticismul s-a transformat în dispreț deschis. Mai mulți diplomați occidentali au descris zvonurile ca fiind încă o încercare a Moscovei de a crea un impuls pentru un acord pe care Kievul nu l-ar accepta niciodată și pe care Occidentul l-ar respinge cu siguranță.

Starea de spirit la Bruxelles, Berlin și Paris, scrie publicația ucraineană, a fost mai degrabă de iritare decât de alarmă, diplomații calificând întregul episod drept „un truc rusesc cunoscut”.

Ucraina nu a comentat public planul, dar presa internațională a scris că Kievul consideră propunerile în această formă drept inacceptabile.

Șeful de cabinet al lui Zelenski, Andrii Iermak, a declarat miercuri că se află în „comunicare constantă” cu echipa lui Trump, inclusiv cu emisarul Steve Witkoff, și că va colabora cu SUA pentru a pune capăt războiului „și a asigura o pace justă și durabilă”.

Washingtonul reacționează cu prudență

Reacțiile oficiale din SUA au fost amestecate.

Adjunctul șefului de cabinet Stephen Miller, presat să răspundă dacă administrația a luat în considerare sau a elaborat un cadru de pace pentru Donbas, a rămas la o formulare prudentă, spunând că „nu există nicio știre sau anunț” de comunicat.

Dar el a reiterat, de asemenea, că asigurarea unei soluții care să permită „pacea în Europa” rămâne o prioritate centrală a SUA.

Într-o postare pe rețelele sociale, secretarul de stat Marco Rubio a susținut că încheierea unui conflict de această amploare „necesită un schimb extins de idei serioase și realiste”, o formulare care părea menită să justifice existența unor discuții, fără să susțină însă o propunere specifică.

Mesajul a fost interpretat ca un semnal clar că Washingtonul explorează o serie de posibile soluții finale, chiar dacă respinge public versiunile mai spectaculoase și favorabile Rusiei care circulă online.

Fostul diplomat american Daniel Fried, citat de Kyiv Post, a subliniat că, din punctul său de vedere, oficialii americani nu au făcut decât să mai calmeze un pic spiritele încinse după aflarea detaliilor.

Limbajul lui Rubio, a spus el, semăna mai degrabă cu o retragere, nu cu lansarea unui plan de negociere matur.

Poziția lui Trump

La un forum de investiții SUA-Arabia Saudită organizat la Kennedy Center din Washington, președintele american a făcut o declarație neobișnuit de directă despre contactele sale cu Vladimir Putin, spunând că l-a îndemnat pe liderul rus să-l lase să „rezolve războiul ăsta nenorocit”.

„Sunt puțin dezamăgit de președintele Putin în acest moment”, a spus Trump.

Televiziunea NBC a relatat că președintele Donald Trump a aprobat totuși, săptămâna aceasta, planul în 28 de puncte.

Trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio și ginerele președintelui, Jared Kushner, au fost implicați în elaborarea planului, a spus un oficial citat de NBC.

„Planul se concentrează pe acordarea de garanții de securitate ambelor părți pentru a asigura o pace durabilă”, a declarat oficialul de rang înalt pentru NBC News.

„O altă construcție Witkoff-Dmitriev”

Diplomații europeni au spus ceea ce și publicațiile Axios și Politico dezvăluiseră mai devreme: versiunea actuală a planului pare a fi „o altă construcție Witkoff-Dmitriev”, concepută pentru a crea aparența unor negocieri care nu există.

Mesajul lor a fost clar: nu vă lăsați păcăliți.

Axios a scris într-adevăr că emisarul lui Trump, Steve Witkoff, este cel care coordonează elaborarea planului și a discutat pe larg despre acesta cu emisarul rus Kirill Dmitriev, potrivit Axios.

Dmitriev a declarat luni într-un interviu acordat Axios că a petrecut trei zile în discuții cu Witkoff și alți membri ai echipei lui Trump, când a fost la Miami în perioada 24-26 octombrie.

Emisarul lui Vladimir Putin și-a exprimat optimismul cu privire la șansele de succes ale acordului, deoarece, spre deosebire de eforturile anterioare, „simțim că poziția Rusiei este cu adevărat ascultată”.

Reacții în Congresul SUA

În Congresul SUA, reacția a fost rapidă și, în mod previzibil, divizată. Senatorul Lindsey Graham – un aliat al lui Trump, dar și un susținător vocal al înarmării Ucrainei – a părut sincer surprins, dar nu s-a opus ideii unui plan elaborat de administrație.

Cu toate acestea, el a clarificat că orice inițiativă de pace autentică trebuie să fie susținută de un sprijin militar copleșitor al SUA pentru Kiev și de mecanisme punitive pentru a sufoca finanțarea războiului lui Putin. Traducere: Niciun acord care să semene cu o capitulare.

Mai aspru a fost reprezentantul Don Bacon din Nebraska, care a comparat zvonurile despre o negociere fără Ucraina cu Acordul de la München din 1938 – o analogie istorică pe care legislatorii o folosesc atunci când vor să distrugă un balon diplomatic de încercare înainte ca acesta să se ridice.

„Pacea nu poate fi o capitulare”

În UE, mai mulți oficiali au reacționat critici, joi, avertizând că orice discuție despre pacea în Ucraina trebuie să includă, evident, Ucraina, scrie Reuters.

„Ceea ce noi, europenii, am susținut întotdeauna este pacea durabilă și justă, și salutăm orice eforturi în acest sens. Desigur, pentru ca orice plan să funcționeze, este nevoie de implicarea ucrainienilor și a europenilor”, a declarat șefa diplomației UE, Kaja Kallas.

Ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot, a declarat că orice plan de pace nu ar trebui să echivaleze cu o „capitulare” în fața președintelui rus Vladimir Putin.

„Ucrainenii vor pace – o pace justă, care respectă suveranitatea tuturor, o pace durabilă, care nu poate fi pusă sub semnul întrebării de viitoare agresiuni”, a afirmat el. „Dar pacea nu poate fi o capitulare”, a subliniat el.

Alți miniștri au adoptat o poziție similară, mulți afirmând că nu au văzut niciun plan al SUA și că ar avea nevoie de clarificări înainte de a face alte comentarii.

Ce urmează

Trei oficiali americani au declarat pentru NBC News miercuri că acordul de pace trebuie prezentat oficial ucrainienilor și că finalizarea proiectului planului coincide cu vizita unei delegații a armatei în Ucraina.

Delegația americană a sosit miercuri dimineață la Kiev cu două misiuni pentru întâlnirile cu oficialii ucraineni: discutarea strategiei și tehnologiei militare și contribuția la relansare a procesului de pace, potrivit a doi oficiali americani, unui oficial european și unei surse apropiate guvernului ucrainean.

Secretarul Armatei, Dan Driscoll, a fost însoțit de șeful de stat major al Armatei, generalul Randy George, și de alți oficiali de rang înalt ai Armatei, a declarat colonelul Dave Butler, purtător de cuvânt al Armatei.

Un oficial american a descris călătoria ca fiind un plan al Casei Albe menit să „reia negocierile de pace”.

Rusia s-a ferit deocamdată să confirme vreo susținere pentru propunerile vehiculate.