Accidentul s-a produs pe o şosea din localitatea Feldru, în judeţul Bistriţa-Năsăud.

Un pieton a fost acroşat de un autoturism, iar în urma impactului a căzut în râul Someşul Mare, potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bistriţa-Năsăud, citat de News.ro.

„La locul accidentului au fost direcţionate un echipaj de prim ajutor SMURD de la Staţia Sângeorz-Băi şi un echipaj de pompieri de la Secţia Năsăud. În sprijin a fost alocat şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bistriţa-Năsăud”, a precizat sursa citată.

Potrivit pompierilor, victima, o femeie în vârstă de aproximativ 60 de ani, a fost scoasă din apă de către participanţii la trafic şi preluată de echipajele medicale.

Ea era conştientă, dar în stare de hipotermie şi acuza dureri la coloana vertebrală şi la o mână.