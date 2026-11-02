O femeie a fost condamnată la 7 pedepse consecutive cu închisoarea pe viață în SUA

O femeie din statul american Oklahoma a fost condamnată la șapte pedepse consecutive cu închisoarea pe viață, după ce nu și-a protejat fiica în vârstă de 11 ani de abuzurile sexuale și apoi a permis fetei să nască acasă, fără asistență medicală, după ce aceasta a rămas însărcinată cu copilul abuzatorului, relatează revista People.

Cazul a atras atenția în SUA datorită faptelor incriminate și al caracterului neobișnuit de dur al pedepsei. Sentințele multiple de închisoare pe viață sunt pronunțate de regulă de judecători din SUA și Canada, fiind o particularitate a sistemelor juridice din aceste țări.

În SUA aceasta este o pedeapsă aplicată în mod obișnuit inculpaților condamnați pentru mai multe crime. În funcție de jurisdicția în care este judecat cazul, un inculpat condamnat la închisoare pe viață poate deveni eligibil pentru eliberare condiționată după executarea unei perioade minime de detenție, de regulă între 15 și 25 de ani.

Dacă se aplică pedepse consecutive, inculpatul trebuie să execute această perioadă minimă pentru fiecare condamnare la închisoare pe viață înainte de a putea beneficia de eliberare condiționată. În practică, având în vedere speranța de viață estimată a persoanei condamnate, acest lucru echivalează cu o condamnare la închisoare pe viață fără posibilitatea eliberării condiționate.

Faptele de care a fost acuzată femeia

Cherie Walker, în vârstă de 34 de ani, a fost condamnată la șapte pedepse consecutive cu închisoarea pe viață de către un judecător din comitatul Muskogee, statul Oklahoma.

Femeia a fost pusă sub acuzare în august 2025 pentru o infracțiune de abuz sexual asupra unui minor și șase infracțiuni de neglijare a unui copil, după ce autoritățile au aflat că fiica sa în vârstă de 11 ani născuse un copil în locuința familiei, fără să fi beneficiat de îngrijire prenatală sau de asistență medicală, la data de 16 august 2025.

Autoritățile au fost alertate cu privire la incident de personalul medical, după ce copilul a fost dus la spital în urma nașterii.

Mother Sentenced to 7 Consecutive Life Terms After Her 11-Year-Old Daughter Gives Birth at Home to Stepfather’s Baby https://t.co/7euPoD22Wy — People (@people) November 1, 2026

Janet Hutson, procuroare adjunctă a comitatului Muskogee, a declarat la momentul respectiv că atât Walker, cât și soțul ei, Dustin Walker, au susținut că nu știau că fata era însărcinată în momentul în care aceasta a născut.

„Acest copil este traumatizat”, a declarat atunci Hutson pentru postul local KOTV. „A trecut printr-o experiență îngrozitoare. Vreau să spun că nu numai că cineva a lăsat-o însărcinată, dar a și născut acasă, fără asistență medicală, iar această experiență o va marca pentru tot restul vieții”, a subliniat ea.

Soțul femeii a fost condamnat de asemenea la închisoare pe viață

Într-o altă declarație acordată postului KJRH, biroul procurorului districtual a precizat că testele ADN au confirmat că soțul lui Walker, tatăl vitreg al fetei, era tatăl copilului nou-născut.

Procurorii au argumentat că Walker știa că soțul ei își abuza sexual fiica, însă nu a făcut nimic pentru a opri abuzurile. Potrivit documentelor publice ale instanței din comitatul Muskogee, aceasta a fost găsită vinovată pentru toate cele șapte capete de acuzare pentru infracțiuni grave.

Ea a primit pentru fiecare dintre ele o condamnare separată la închisoare pe viață.

Tatăl vitreg al fetei a pledat vinovat, în luna martie, la acuzațiile de abuz sexual asupra unui minor și neglijarea acestuia, ambele încadrate ca infracțiuni grave. Acesta a fost condamnat de asemenea la închisoare pe viață.