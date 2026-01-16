O femeie a fost despăgubită de Ryanair după ce a suferit arsuri grave de la cafeaua vărsată

Femeia, din comitatul Hampshire al Angliei, a dat în judecată Ryanair din cauza unei cafele băute la bordul unui zbor, care i-a provocat arsuri severe la picioare, transmite rețeaua de televiziune britanică ITV.

Denise Elliott, 63 de ani, de profesie asistentă medicală, zbura cu prietenii spre Mallorca din Bournemouth. În timpul zborului, ea a cerut o cafea, iar stewardul i-a înmânat-o fără capac, spunându-i că avionul rămăsese fără.

Denise a pus paharul pe măsuța ei, dar spune că a alunecat, iar lichidul fierbinte i s-a vărsat pe picioare.

Datorită profesiei sale, femeia spune că a știut imediat că trebuie să-și trateze rănile cu o compresă cu apă rece.

„Aveam nevoie de ceva absorbant acoperit cu apă rece ca să pot scădea temperatura (arsurilor). Le-am cerut un prosop sau ceva de genul acesta, dar mi-au spus că nu au așa ceva la bord, așa că a trebuit să-mi ofer eu primul ajutor”, a spus Denise.

„Mi-au adus niște prosoape de hârtie uscate și am rămas fără cuvinte. După aceea s-au întors cu niște șervețele umede, dar s-a dovedit că erau șervețele de suprafață care, desigur, conțin alcool”, a mai spus femeia.

„În cele din urmă, cineva a venit cu un gel pentru arsuri. Am cerut să-l păstrez pentru o a doua aplicare, dar stewardul a spus că nu este posibil și că trebuie pusă înapoi în trusa de prim ajutor. A fost șocant”, a adăugat femeia.

Despăgubirile primite de la Ryanair

După zbor, Denise a intentat o cerere de despăgubire pentru vătămare împotriva companiei aeriene în temeiul Convenției de la Montreal, care reglementează transportul aerian internațional.

Cazul ei a fost preluat de casa de avocatură Hudgell Solicitors, care au prezentat îngrijorările sale companiei aeriene, aceasta negând orice responsabilitate.

Cu puțin timp înainte de proces, Ryanair a acceptat o înțelegere amiabilă în valoare de 4.350 de lire sterline, echivalentul a circa 5.000 de euro.

„Nu am vrut să fac mare caz din asta, dar ceea ce m-a scos cu adevărat din sărite a fost lipsa de urgență din partea Ryanair. Nu a fost niciodată vorba despre bani, dar nu m-au ascultat și au continuat să-mi respingă întrebările, asta m-a determinat să continui cu cererea”, a spus femeia.