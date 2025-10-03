O femeie a fost numită pentru prima dată la conducerea Bisericii Anglicane. Cine este Sarah Mullally

Sarah Mullally a fost numită vineri noul arhiepiscop de Canterbury, devenind astfel liderul spiritual al celor 85 de milioane de anglicani din întreaga lume și prima femeie care ocupă această funcție, potrivit CNN.

Cel de-al 106-lea Arhiepiscop de Canterbury, Sarah Mullally, îl înlocuiește pe Justin Welby, care a demisionat în noiembrie anul trecut din cauza unui scandal de muşamalizare a abuzurilor asupra copiilor.

Ea moștenește o instituţie care s-a confruntat mult timp cu schisme teologice privind abordarea cuplurilor homosexuale şi rolul femeilor în biserică.

Mullally, în vârstă de 63 de ani, a fost numită episcop de Londra în 2018 – al treilea episcop ca rang din Biserica Anglicană, după arhiepiscopii de Canterbury și York.

Înainte de hirotonisire, Mullally a lucrat ca asistentă medicală în spitale din Londra, apoi a ocupat funcția de director medical pentru Anglia și director al departamentului de experiență a pacienților în cadrul Serviciului Național de Sănătate.