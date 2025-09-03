O femeie bătută pe stradă și lovită apoi cu mașina de un bărbat a murit la Spitalul Ploiești / Ce se știe despre relația dintre ei

O femeie de 57 de ani bătută pe stradă și lovită cu mașina de un bărbat a murit la Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti unde a ajuns în stare foarte gravă, cu multiple traumatisme și după ce pierduse foarte mult sânge.

Victima și agresorul se cunoșteau, au declarat surse judiciare pentru News.ro, adăugând că cei doi, ambii căsătoriți, aveau o relație extraconjugală.

”Pacienta a ajuns la spital intubată, în stare foarte gravă, cu fracturi costale multiple bilaterale, cu leziuni pulmonare, fracturi de bazin, se afla în şoc hemoragic, cu anemie severă. A fost supusă mai multor intervenţii chirurgicale de urgenţă, s-a încercat stabilizarea, însă, din păcate, a decedat”, a declarat pentru News.ro purtătorul de cuvânt al Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti, medicul Andrei Ilinca.

Bărbatul care a bătut-o, acuzat iniţial de tentativă de omor, se află în custodia autorităţilor, încadrarea juridică urmând a fi schimbată în omor.

Bărbatul de 53 din localitatea Tătaru (judeţul Prahova) a fost reținut după ce a bătut-o pe stradă și apoi a lovit-o cu maşina. Deşi rănită serios, victima nu a anunţat autorităţile şi nici nu s-a dus la spital, până când a fost văzută de o altă femeie care a anunţat Poliţia. Poliţiştii au chemat şi un echipaj de ambulanţă, care i-a acordat victimei îngrijiri medicale, femeia fiind luată şi dusă la spital.

Incidentul a avut loc marţi dimineaţă.

”Poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Mizil au fost sesizaţi la data de 2 septembrie a.c., în jurul orei 07.30, de către o persoană din comuna Baba Ana, cu privire la faptul că a observat, pe o stradă din aceeaşi localitate, o femeie care prezenta urme de sânge la nivelul feţei. În cel mai scurt timp, a fost constituită o echipă operativă, formată de poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale şi poliţişti din cadrul Poliţiei Oraşului Mizil, care s-au deplasat la faţa locului pentru efectuarea cercetărilor. Din primele verificări a rezultat faptul că o femeie în vârstă de 57 de ani, din comuna Baba Ana, ar fi fost agresată fizic de către un bărbat, care ar fi coborât dintr-un autoturism, iar ulterior, acesta s-ar fi urcat din nou în vehicul şi ar fi acroşat victima, părăsind locul faptei imediat după incident”, au arătat reprezentanţii Poliţiei judeţene Prahova.