O femeie din Hunedoara și-a reclamat la Poliție soțul că a violat-o, iar bărbatul a fost arestat

Un bărbat din localitatea Simeria a fost arestat preventiv după ce şi-a violat soţia, au transmis, duminică, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara.

Potrivit polițiștilor, bărbatul, în vârstă de 43 de ani, a fost reclamat pe 7 noiembrie de femeia în vârstă de 27 de ani că „soţul său ar fi întreţinut raporturi sexuale prin constrângere cu aceasta”.

De asemenea, bărbatul este cercetat şi pentru conducere sub influenţa alcoolului.

„Poliţiştii au stabilit, în urma verificărilor efectuate în bazele de date, că bărbatul este bănuit şi de săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului. Acesta a fost depistat de poliţişti, la data de 29 octombrie a.c., la volanul unui vehicul, având o concentraţie de 0,55 mg/l alcool pur în aerul expirat”, au precizat oficialii IPJ.

Bărbatul a fost depistat și condus la sediul poliției, ulterior fiind reținut pentru 24 de ore. În cursul zilei de ieri, 8 noiembrie, față de acesta s-a dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile.

Potrivit Legii, violul în căsătorie este o infracțiune penală și se pedepsește conform art. 218 din Codul Penal.

„Raportul sexual, actul sexual oral sau anal cu o persoană, săvârşit prin constrângere, punere în imposibilitate de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa sau profitând de această stare, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi”, potrivit Legii.