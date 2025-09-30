O fetiță de doi ani a fost aleasă ca noua zeiță vie a Nepalului, venerată de hinduși și budiști

Aryatara Shakya va fi zeița-fecioară a Nepalului până va ajunge la vârsta pubertății, FOTO: Safal Prakash Shrestha-ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

O fetiță de doi ani, aleasă drept noua zeiță vie a Nepalului, a fost purtată marți de membrii familiei sale din locuința lor aflată pe o alee din Kathmandu până la un templu-palat, în timpul celui mai lung și mai important festival hindus din țară de la poalele Munților Himalaya, relatează Associated Press.

Aryatara Shakya, în vârstă de 2 ani și 8 luni, a fost aleasă drept noua Kumari, sau „zeiță-fecioară”, înlocuind-o pe cea precedentă, care, potrivit tradiției, devine o simplă muritoare odată ce ajunge la pubertate.

Kumari sunt alese din clanurile Shakya ale comunității Newar, populație indigenă din Valea Kathmandu, și sunt venerate atât de hinduși, cât și de budiști, în națiunea majoritar hindusă.

Fetițele sunt alese între vârstele de 2 și 4 ani și trebuie să aibă pielea, părul, ochii și dinții fără cusur. De asemenea, nu trebuie să le fie frică de întuneric.

În timpul festivalului Indra Jatra, desfășurat la începutul acestei luni, fosta Kumari a fost purtată într-un car tras de credincioși. Kumari poartă întotdeauna haine roșii, își prinde părul în cocuri și are pictat pe frunte un „al treilea ochi”.

Festivalul Indra Jatra, care durează o săptămână, a fost primul dintr-o serie de sărbători ce includ Dashain – principalul festival – și Tihar sau Diwali, festivalul luminilor, care are loc în octombrie.

Marți a fost marcată cea de-a opta zi a festivalului Dashain, o celebrare de 15 zile a victoriei binelui asupra răului. Birourile și școlile au fost închise, iar oamenii au sărbătorit alături de familiile lor.

Aryatara Shakya alături de tatăl ei și vecini, FOTO: Safal Prakash Shrestha / Zuma Press / Profimedia Images

Zeița-fecioară a Nepalului trăiește izolată într-un templu

Familia, prietenii și credincioșii au purtat-o pe noua Kumari prin străzile din Kathmandu înainte de a o conduce în templul-palat care îi va fi casă pentru câțiva ani.

Credincioșii s-au așezat la coadă pentru a-și atinge frunțile de picioarele fetiței – cel mai înalt semn de respect în rândul hinduşilor din această țară himalayană – și i-au oferit flori și bani. Noua Kumari îi va binecuvânta pe credincioși, inclusiv pe președinte, joi.

„Ieri era doar fiica mea, dar astăzi este o zeiță”, a spus tatăl ei, Ananta Shakya. El a afirmat că existau deja semne că fetița va deveni zeiță chiar înainte de nașterea ei.

„Soția mea a visat în timpul sarcinii că era o zeiță și am știut că va fi cineva foarte special”, a spus el.

Fosta Kumari, Trishna Shakya, care are acum 11 ani, a părăsit locuința printr-o ieșire din spate, purtată într-un palanchin de familie și susținători. Ea devenise zeiță vie în 2017.

Thrishna Shakya, fosta zeiță „Kumari” a Nepalului, FOTO: Safal Prakash Shrestha / Zuma Press / Profimedia Images

Schimbări în tradiția zeiței-fecioare venerate de nepalezi

Familiile din clanul Shakya care îndeplinesc condițiile pentru această poziție prestigioasă concurează pentru ca fiicele lor să fie alese. Familia unei Kumari dobândește un statut social ridicat, atât în cadrul societății, cât și al propriului clan.

Însă fetele în sine duc o viață izolată. Au foarte puține colege de joacă alese cu grijă și pot ieși afară doar de câteva ori pe an, cu ocazia festivalurilor.

Fostele Kumari se confruntă adesea cu dificultăți în a se adapta la viața normală, să învețe să facă treburi casnice și să frecventeze școli obișnuite. Potrivit folclorului nepalez, bărbații care se căsătoresc cu o fostă Kumari ar muri tineri, motiv pentru care multe fete rămân necăsătorite.

În ultimii ani, tradiția a suferit numeroase schimbări: Kumari are acum dreptul să primească educație de la profesori particulari în interiorul templului-palat și chiar să aibă un televizor.

Guvernul oferă, de asemenea, fostelor Kumari o mică pensie lunară de aproximativ 110 dolari, o sumă puțin peste salariul minim stabilit de autorități.