O firmă a unei membre PSD, abonată la contracte publice în mandatul lui Daniel David la Universitatea Babeș-Bolyai

În cei cinci ani în care Daniel David a fost rector al Universității Babeș-Bolyai din Cluj, UBB a avut contracte de 3,5 milioane de lei cu o companie de electronice deținută de o membră PSD. În 2025, aceeași companie a câștigat un contract cu Universitatea de 25 de milioane de lei, anulat ulterior, arată o investigație a Public Record.

Daniel David a condus UBB din martie 2020 până în decembrie 2024, când a devenit ministru al Educației. Public Record a analizat achizițiile directe ale Universității de la Cluj încheiate în acești ani, iar sumele ajung la peste 74 de milioane de lei, adică o medie anuală de peste 18 milioane de lei.

3,5 milioane de lei au ajuns la Europartner Concept SRL, o firmă care are un magazin de produse electrice în Cluj-Napoca, deținută de Tatiana Corina Mocan – o femeie de afaceri care a candidat, anul trecut, pentru un post de consilier local pe listele PSD, însă nu a prins loc în Consiliu. Compania acesteia are cinci angajați și a fost înființată în 2015.

Înainte de 2020, Europartner mai furnizase UBB doar un prelungitor, un ventilator și un bec economic, puțin peste 1.000 de lei.

Licitațiile câștigate de Europartner

Pe lângă achizițiile directe, Europartner a câștigat în 2021 și o licitație cu UBB. A obținut un acord cadru pe patru ani, care i-a permis universității să mai cumpere alte materiale electrice și de construcție în limita a 860.000 de lei.

În octombrie anul trecut, înainte ca Daniel David să plece din funcția de rector, universitatea a lansat o licitație pentru lucrări de construcții și instalații. În martie 2025, Europartner Concept a câștigat contractul de 25 de milioane de lei.

În luna următoare, o altă firmă care a depus ofertă a cerut Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor să anuleze licitația pentru că prețul de achiziție era „neobișnuit de scăzut”. Ba mai mult, pereții de rigips, o balustradă metalică sau coturile de țevi urmau să fie furnizate și montate gratuit. Europartner a justificat prețurile scăzute susținând că, la rândul lor, puteau cumpăra de la furnizori produse cu prețuri reduse, mai arată Public Records.

În mai 2025, CNSC a anulat rezultatul licitației și a cerut UBB să verifice din nou oferta care fusese declarată câștigătoare. Universitatea Babeș-Bolyai a atacat în instanță decizia CNSC, dar judecătorii de la Curtea de Apel Cluj au respins acțiunea.

Astfel, firma Tatianei Mocan a pierdut definitiv contractul.

Contactat de reporterii Public Records, Daniel David a transmis că „UBB, ca cea mai mare universitate, are un număr mare de contracte, iar ca rector nu sunt implicat direct în acestea, lucrurile fiind derulate de Direcția General Administrativă și alte structuri academice asociate”.