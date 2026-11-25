Compania românească de tehnologie OVES Enterprise, fondată la Cluj-Napoca de antreprenorul Mihai Filip, a investit peste 4 milioane EUR în dezvoltarea a șase modele de drone interceptoare și pregătește o demonstrație pentru autoritățile române, în perspectiva utilizării tehnologiei pentru protejarea frontierelor și a infrastructurii strategice, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

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