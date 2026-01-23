O fisură la șină, cauza probabilă a tragediei din Spania. Detaliul remarcat de anchetatori

Investigațiile făcute de autoritățile spaniole după coliziunea a două trenuri de mare viteză de duminică din zona Adamuz, soldată cu moartea a 45 de persoane, sugerează că linia era deja crăpată la momentul catastrofei, conform raportului preliminar care a fost publicat vineri, notează AFP și Reuters.

Duminică, la Adamuz, în provincia Cordoba din regiunea Andaluzia, un tren de mare viteză Iryo a deraiat și a trecut pe cealaltă linie, unde a lovit un tren care venea din sens opus, operat de compania finanţată de stat Renfe. În urma accidentului au murit 45 de persoane.

„Pe baza informațiilor disponibile în acest moment, se poate emite ipoteza că fisura șinei s-a produs înainte de trecerea trenului Iryo implicat în accident și, prin urmare, înainte de deraiere”, se arată în raportul autorității de resort, CIAF, publicat pe site-ul instituției.

Potrivit CIAF, cauzele fisurii încă nu au fost stabilite și nu este exclusă nicio posibilitate.

O inspecție a trenului Iryo „a detectat crestături pe banda de rulare a roților din dreapta” a patru vagoane, a precizat CIAF.

„Aceste crestături de la roți și deformarea observată pe șină sunt compatibile cu faptul că șina a fost fisurată”, a explicat instituția, în ceea ce a descris drept o „ipoteză de lucru”.

Crestături observate pe roțile altor trenuri

Crestături „cu un model geometric compatibil” au fost găsite și pe roțile din dreapta ale altor trei trenuri care circulaseră pe aceeași linie în orele premergătoare accidentului, a mai menționat CIAF.

Instituția a mai precizat că ipoteza fisurii din șină „trebuie coroborată prin calcule și analize detaliate ulterior”.

Ministrul spaniol al transporturilor, Oscar Puente, declarase că porțiunea dreaptă și plană a liniei în cauză fusese renovată recent și că trenul Iryo era „practic nou”. Modelul Frecciarossa al trenului Iryo a ieșit din fabrică în 2022 și fusese supus ultimei inspecții în urmă cu câteva zile, a scris și cotidianul spaniol El Pais după accident.

Varianta unei erori umane a fost exclusă, întrucât ambele trenuri circulau în limitele de viteză.

Anchetatorii continuă să examineze locul evenimentului în căutare de probe.