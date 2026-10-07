O fostă primă doamnă, arestată într-un dosar de deturnare a donațiilor pentru un spital de copii

Măsura a fost dispusă în cadrul unei investigații financiare ce vizează modul în care organizația caritabilă a soției fostului președinte din Sri Lanka a gestionat donații în valoare de peste 30.000 de dolari.

Fosta primă doamnă a Sri Lankăi, Shiranthi Rajapaksa, a fost arestată miercuri în urma acuzațiilor conform cărora o organizație caritabilă cu care are legături ar fi deturnat donațiile strânse pentru un spital de copii, potrivit BBC.

Soția fostului președinte Mahinda Rajapaksa, în vârstă de 73 de ani, a fost ridicată de autoritățile anticorupție de la domiciliul acesteia din Colombo.

Ea este interogată în legătură cu suma de 10 milioane de rupii (30.300 de dolari) reprezentând donații strânse de organizația caritabilă Siriliya Saviya, destinate achiziționării unui tomograf specializat pentru Spitalul de Copii Lady Ridgeway din Colombo. Însă oficialii afirmă că un astfel de tomograf fusese deja donat de guvernul chinez.

Shiranthi Rajapaksa a negat orice faptă ilegală și susține că banii nu au fost deturnați. Ea s-a întors luni în Sri Lanka din Singapore, unde urma un tratament medical. Ea depusese o cerere la instanță pentru a încerca să împiedice arestarea sa, dar ședința de judecată a fost stabilită pentru 12 octombrie.

Fostul președinte Mahinda Rajapaks și soția lui, Shiranthi Rajapaksa, septembrie 2025, Sri Lanka. Credit line: Ishara S. KODIKARA / AFP / Profimedia

Purtătorul de cuvânt al fostului președinte Mahinda Rajapaksa a declarat că banii sunt în siguranță în conturile Siriliya și că nu a avut loc nicio fraudă.

Mahinda Rajapaksa a ocupat funcția de președinte al Sri Lankăi între 2005 și 2015, iar timp de ani de zile familia sa a deținut un control strâns asupra politicii țării. El a fost aclamat de mulți ca un erou pentru că a pus capăt unui război civil de aproape trei decenii, când rebelii „Tigrii Tamili” au fost înfrânți în 2009, în timpul primului său mandat prezidențial.

Însă, în 2022, au izbucnit proteste în toată țara, pe fondul creșterii inflației și al epuizării rezervelor de combustibil, alimente și medicamente din Sri Lanka. Fratele lui Mahinda, Gotabaya Rajapaksa, care ocupa funcția de lider la acea vreme, a fost în cele din urmă înlăturat de la putere.

Actualul guvern al Sri Lankăi, condus de președintele Anura Kumara Dissanayake, a reluat de atunci anchetele privind corupția, aflate de mult timp în impas, care îi vizează pe diverși membri ai familiei Rajapaksa.

Fiul cel mare al lui Mahinda și Shiranthi, Namal Rajapaksa, a fost arestat la începutul acestui an în urma unor acuzații legate de un contract de achiziție de aeronave încheiat în timpul președinției tatălui său. În prezent, el se află în arest preventiv. Fratele său, Yoshitha, a fost, de asemenea, arestat la începutul acestui an sub acuzația de corupție.