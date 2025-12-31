O fugară „most wanted”, condamnată la peste 15 ani de închisoare, a fost adusă în România

Poliţia Română a anunțat că au fost aduse în ţară, sub escortă, şapte persoane condamnate sau cu mandate de arestare preventivă, printre care şi o femeie urmărită internaţional din categoria „most wanted”, condamnată la peste 15 ani pentru trafic de persoane şi constituire de grup infracţional organizat, transmite Agerpres.

* Pe 30 decembrie, a fost adusă din Marea Britanie, în baza unui mandat emis de Tribunalul Gorj, o femeie de 47 de ani, din Gorj, urmărită internaţional din categoria „most wanted”. Ea are de executat o condamnare de 15 ani şi 8 luni pentru trafic de minori, trafic de persoane, proxenetism şi constituire a unui grup infracţional organizat.

* La data de 29 decembrie, a fost adus în ţară un bărbat, de 44 de ani, din Iaşi, urmărit internaţional pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de migranţi, trafic de persoane, contrabandă, instigare la furt calificat şi favorizarea făptuitorului. Acesta a fost adus din Franţa, având emis pe numele său, de către Tribunalul Iaşi, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 12 ani.

*La aceeaşi dată, a fost adus în ţară un bărbat, de 31 de ani, din Ialomiţa, urmărit internaţional pentru săvârşirea de infracţiuni la regimul rutier şi regimul fiscal. Acesta a fost adus din Germania, având emis pe numele său, de către Judecătoria Constanţa, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 3 ani, o lună şi 20 de zile.

* Tot la data de 29 decembrie, poliţiştii au adus în ţară un bărbat, de 26 de ani, din Argeş, urmărit internaţional pentru săvârşirea de infracţiuni rutiere. Acesta a fost adus din Spania, având emis pe numele său, de către Judecătoria Constanţa, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de un an.

* La data de 30 decembrie, poliţiştii au adus în ţară un bărbat, de 29 de ani, din Olt, urmărit internaţional pentru săvârşirea infracţiunii de proxenetism. Acesta a fost adus din Italia, având emis pe numele său, de către Tribunalul Dolj, un mandat de arestare preventivă.

* La aceeaşi dată, a fost adusă în ţară o femeie, de 32 de ani, din Gorj, urmărită internaţional pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de minori, trafic de persoane şi constituire a unui grup infracţional organizat. Aceasta a fost adusă din Marea Britanie, având emis pe numele său, de către Tribunalul Gorj, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 15 ani şi 8 luni.

* De asemenea, a fost adus în ţară un bărbat, de 23 de ani, din Iaşi, urmărit internaţional pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri. Acesta a fost adus din Spania, având emis pe numele său, de către Tribunalul Iaşi, un mandat de arestare preventivă.