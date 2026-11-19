Consiliul Național al Audiovizualului a decis miercuri să sancționeze postul Radio Zu pentru o glumă făcută de vedetele postului într-o ediție a Matinalului din vară, potrivit Pagina de Media.

Radio Zu a primit o amendă în cuantuam de 22.000 de lei, Daniel Buzdugan și Mihai Morar fiind acuzați că au făcut reclamă mascată la țigări.

În ediția din 11 iunie 2026 a emisiunii Morning ZU, cei doi s-au provocat ca la întrebarea „Ce faci în vacanţă?” să răspundă cu replica: „Voi face grătar, voi bea Ciucaş şi voi fuma Sobranie albastru.”

Conform CNA, realizatorii Morning Zu au repetat această glumă de pe internet de 14 ori în timpul emisiunii.

Forul audiovizual a decis că intervenția a încălcat legea care prevede:

„Orice formă de comunicare comercială audiovizuală pentru ţigări, alte produse din tutun, ţigarete electronice, inclusiv de tip vape, produse destinate inhalării fără ardere din înlocuitori de tutun, dispozitive electronice pentru încălzirea tutunului şi a produselor destinate inhalării fără ardere din înlocuitori de tutun, precum şi pentru pliculeţele cu nicotină pentru uz oral (pouch-uri) şi flacoane de reumplere este interzisă”.

Realizatorul Mihai Morar a intervenit prin Zoom în ședința CNA și a explicat că desi au pronunțat numele unei mărci de țigări, nu ar trebui să se considere reclamă mascată.

„A fost un şir de coincidenţe nefericite. Era ultima ediţie a matinalului din acest sezon. Eram cu mintea în vacanţă. A intrat în drect acel concurent de la quizz-show-ul de cultura generală care era distribuitor de ţigări. La momentul acela era viral pe social media acel băiat care, mă rog, dă dea un fel de definiţie a relaxării în viziunea lui. Şi toate astea s-au întâmplat în emisiunea noastră.

Nu am intrat ca să mă apăr, ci am intrat ca să-mi cer scuze şi să vă spun că nu cred că putem fi acuzaţi de reclamă mascată la ţigări, era vorba de o stare. Că s-a pronunţat nume de mărci de ţigări, e adevărat, pentru că făcea parte din acea înregistrare”, a spus Morar, citat de Pagina de Media.