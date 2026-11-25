Serviciile Eurostar între Belgia, Franța și Regatul Unit au fost perturbate miercuri dimineață în urma unei greve neașteptate, mai multe trenuri fiind anulate, iar altele întârziate, scrie publicația Brussels Times.

Trenul Eurostar programat să plece de la Bruxelles spre Londra la ora 11:56 a fost anulat, în timp ce plecările de la ora 07:57 și 08:51 au înregistrat întârzieri, potrivit site-ului web al operatorului feroviar.

Serviciile dintre Paris și Londra au fost, de asemenea, afectate în ambele direcții. Trenurile programate să plece din Londra la orele 07:01 și 08:01 au fost anulate, alături de plecările din Paris de la orele 07:37, 08:39 și 09:10.

„Anulările de astăzi se datorează unei greve neașteptate”, a declarat Eurostar pe X, confirmând că serviciile au fost întrerupte în ambele direcții între Paris și Londra.

Mesaj pentru pasageri

Compania i-a îndemnat pe pasagerii ale căror trenuri au fost anulate să nu se prezinte la gară, avertizându-i că nu vor putea urca la bord. Pasagerii afectați pot fie să-și reprogrameze călătoriile pentru o altă dată, fie să solicite o rambursare integrală.

Eurostar și-a cerut scuze pentru perturbări și a făcut apel la sindicate să continue discuțiile cu compania, afirmând că rămâne deschisă unui dialog constructiv.

Operatorul nu a precizat motivele care au stat la baza acțiunii sindicale.

Unele curse către alte destinații, inclusiv Țările de Jos și Germania, au înregistrat, de asemenea, întârzieri miercuri dimineață.