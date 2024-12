”O iau personal, domnule Călin Georgescu! Bunica mea abia a scăpat de un soldat rus beat care era chitit să-i facă de petrecanie cu „înțelepciunea rusească” pe care o admirați atâta” – mesaj adresat direct candidatului

”Le vorbiți oamenilor despre Dumnezeu, cu gândul la voturile lor. Azi sunteți culmea ortodoxiei, mâine culmea scientologiei! Așa cum vă prezentați, dumneavoastră sunteți cel mai convingător argument pentru care România va vota Europa, cu toată imperfecțiunea ei, și nu Rusia criminală a lui Putin”, îi spune scriitoarea Tatiana Niculescu lui Călin Georgescu, într-un articol publicat joi dimineață pe contributors.ro.

”Dragă domnule Călin Georgescu,

v-am urmărit într-un interviu la televizor, în care spuneați că nu veți fi președinte al României, ci conducător de glie! Să știți că o iau foarte personal: bunicii mei cu dosar de chiaburi întocmit de comunismul din anii 50 pe care îl predicați știau ce e glia. Dumneavoastră, care vă prezentați ca diplomat, guru energetic, negociator al păcii planetare, produs de bătrânul MAE și tik-tok, nu știți ce înseamnă nici glia, nici să ți se ia pământul pentru care strămoșii tăi au murit în războaie de apărare a țării.

”Tocmai dumneavoastră, un „suveranist”, dați țara pe mâna rușilor?”

Vorbiți verzi și uscate fără nici un respect pentru inteligența, istoria și viața oamenilor acestei țări! Cine vă credeți? Faceți pace în Ucraina în doi timpi și trei mișcări, cum pretindeți, bătând palma cu Putin? Tocmai dumneavoastră, un „suveranist”, dați țara pe mâna rușilor?

Și pe asta o iau foarte personal: în 1940, când au ocupat rușii Basarabia, o parte a familiei mele a fost deportată în Siberia, după ce li s-au confiscat casa, gospodăria, via și tot ce mai aveau.

În 1944, bunica mea abia a scăpat, ascunsă cu trei copii într-un pătul (știți ce e un pătul?) – da, da, ca-n filme! – de un soldat rus abțiguit de băutură care era chitit să-i facă de petrecanie cu „înțelepciunea rusească” pe care o admirați atâta…

”Popor sunt și eu și fiecare dintre noi”

Nu sunteți în stare să articulați un proiect de țară și candidați la președinție? Ce e aia popor? Popor sunt și eu și fiecare dintre noi cu istoria noastră, cu experiențele noastre, cu povestea noastră. Popor sunt și românii care, grație apartenenței noastre la UE, trăiesc, muncesc sau învață în străinătate și trimit bani acasă.

E ușor să vorbiți despre energie, hrană, apă, glie. Bibliografia dumneavoastră e modestă și străvezie: puțin Osho, puțin Gurdjieff, puțin Masaru Emoto, puțin Eckhart Tolle, puțin Dughin, puțin Malița, puțin jargon de MAE din secolul trecut și frânturi din Cărticica șefului de cuib. O peltea spiritualist-scientistă luată de pe internet și încropită electoral pentru un public grăbit, rătăcit, chinuit de ani de zile de politicieni fără scrupule ca dumneavoastră și refugiat în ecrane.

”Le vorbiți oamenilor despre Dumnezeu, cu gândul la voturile lor”



E ușor să-l invocați pe Dumnezeu (nu sunteți nici primul, nici ultimul care-i răstignește numele pe crucea demagogiei deșănțate) când e limpede pentru orice om ajuns la maturitatea credinței că n-aveți nici o legătură cu trăirea creștină. Și pe asta o iau personal!

Regimul securistic comunist de care credeam cu toții, în naivitatea noastră, că am scăpat, a compromis deja vorbele mari care construiesc gândirea și valorile unui om integru: dreptate, bunăstare, solidaritate, cinste, colectivitate, toleranță. Ne-am deprins cu descurcăreala duplicitară salvatoare în toate cele. Am pierdut proprietatea termenilor.



Numai noțiunea de Dumnezeu mai rămăsese de confiscat și de compromis definitiv, prin abuz verbal și politic, prin demagogie de doi bani.

Dacă veți ajunge președinte și românii se vor trezi peste câteva luni în cel mai sinistru coșmar social pe care îl pun la cale cei care vă dirijează din umbră, vor fi scârbiți de Dumnezeul pe care li-l predicați acum cu dezinvoltură și-și vor pierde și bruma de credință care le mai aducea speranță.

Cine vă credeți (când nici nu știm cine sunteți) să le vorbiți oamenilor despre Dumnezeu, cu gândul, altminteri, la voturile lor?

”Azi culmea ortodoxiei, mâine culmea scientologiei!”

Dacă sunteți întrebat cum o să stabilizați economia și cum o să asigurați bunăstarea „poporului” în ordinea realității, vă refugiați în meditație dacică și în câteva mantre pe care le tot repetați despre Carpați, apa pură, demnitate, suveranitate neîngenunchiată și glie și vă schimbați părerile de la o zi la alta.

Azi îl ridicați în slăvi pe Putin, mâine, pe Trump. Azi sunteți antieuropean, mâine sunteți proeuropean demn. Azi sunteți admirator al Căpitanului, mâine nu aveți nici o legătură cu gândirea lui. Azi culmea ortodoxiei, mâine culmea scientologiei! Un candidat, cum s-ar zice, for all seasons, scăpat la lumină din jungla internetului și din tenebrele istoriei! Și pe asta o iau personal! Orice alegător are dreptul să știe și să înțeleagă pe cine votează. Personalitatea multiplă încalcă legea electorală și nu încape în urnă.

Așa cum vă prezentați, dumneavoastră sunteți însă cel mai convingător argument pentru care România va vota Europa, cu toată imperfecțiunea ei, și nu Rusia criminală a lui Putin. Vă mulțumesc”.