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O imagine a Europei în ziua când Trump a redeschis piața SUA pentru Rusia. Și o veste bună despre România

Editor (economie)

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Ponderea Rusiei în importurile totale de gaze ale Uniunii Europene a coborât de la aproximativ 45% înainte de invadarea Ucrainei, la circa 12% în 2025, iar pentru gazele transportate prin conducte a ajuns la aproximativ 6%, potrivit datelor europene. În paralel, importurile de petrol rusesc s-au prăbușit după embargoul european asupra țițeiului transportat pe mare și asupra produselor petroliere rafinate.

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