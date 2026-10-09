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Actualitate

Trump, anunț șoc: Permite Rusiei să vândă „imediat” 3.000.000 de tone de motorină și vorbește de rafinăriile rusești / Reacția lui Volodimir Zelenski

Adrian Ilie
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Președintele SUA Donald Trump a anunțat că, în urma unei discuții cu președintele rus Vladimir Putin, a convenit ca Rusia să poată vinde imediat pe piața americană și cea mondială 3.000.000 de tone de motorină astfel încât să scadă prețurile pentru fermierii americani. Anunțul lui Trump nu se oprește doar la momentul actual, ci acoperă cu cifre și următoarele luni. Imediat după a reacționat și președintele ucrainean, Volodimir Zelenski.

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