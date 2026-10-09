Trump, anunț șoc: Permite Rusiei să vândă „imediat” 3.000.000 de tone de motorină și vorbește de rafinăriile rusești / Reacția lui Volodimir Zelenski

Președintele SUA Donald Trump a anunțat că, în urma unei discuții cu președintele rus Vladimir Putin, a convenit ca Rusia să poată vinde imediat pe piața americană și cea mondială 3.000.000 de tone de motorină astfel încât să scadă prețurile pentru fermierii americani. Anunțul lui Trump nu se oprește doar la momentul actual, ci acoperă cu cifre și următoarele luni. Imediat după a reacționat și președintele ucrainean, Volodimir Zelenski.

„Tocmai am încheiat cu succes o discuție cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, în cadrul căreia am convenit că Rusia va furniza imediat peste 300.000 de tone de motorină pentru piețele americană și mondială, alte 500.000 de tone în luna noiembrie și apoi încă 1.000.00 de tone”, a anunțat Donald Trump într-o postare pe Truth Social.

În total, Trump a spus că vor fi 3.000.000 de tone de motorină rusească ce vor intra pe piața mondială, „în funcție de starea rafinăriilor lor”.

O măsură pentru fermierii și transportatorii din SUA

Președintele american a spus că măsura a fost luată pentru ca prețurile să scadă pentru fermierii și transportatorii americani.

„Între controlul total al Strâmtorii Ormuz și acest anunț grozav privind energia rusească, prețurile la motorină pentru americani și pentru întreaga lume vor scădea, repede, la un nivel record”, a mai scris Donald Trump.

La scurtă vreme după convorbirea telefonică dintre Trump și Putin, Kirill Dmitriev, consilier al președintelui rus, a salutat colaborarea ruso-americană în domeniul energetic, informează Reuters.

„Cooperarea dintre Rusia și Statele Unite privind motorina și energia va aduce beneficii lumii”, a scris Dmitriev într-o postare pe X.

Zelenski: „Cadourile pentru Putin nu vor aduce pace”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat acordul dintre Washington și Moscova spunând că este „o investiție într-un război care trebuie să se sfârșească”.

„Cadourile pentru Putin nu vor aduce pace și nici beneficiu pentru lumea civilizată. Rusia va răsplăti motorina vândută cu și mai multă teroare și perfidie. Să permiți Rusiei să vândă produse petroliere este o investiție într-un război care trebuie să se sfârșească, nu să fie prelungit. Este nevoie de dezescaladare cu Rusia pe baze reciproce”, a scris Volodomir Zelenski, într-o postare pe X.

Anunțul lui Trump a fost făcut la o zi după ce Reuters a scris că înalți oficiali ruși și americani au purtat discuții privind implicarea unui investitor american în proiectul conductelor Nord Stream

La discuții au participat Kirill Dmitriev, un consilier apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, și Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump care acționează ca trimis special al președintelui, au precizat sursele citate de Reuters.

Kushner, care a încercat să medieze un armistițiu între Rusia și Ucraina, consideră că relațiile comerciale sunt esențiale pentru restabilirea păcii. Un astfel de acord le-ar permite investitorilor americani să profite de fluxurile de energie către Europa odată ce războiul se va încheia.

Pe 19 septembrie, Donald Trump a promulgat o lege care amplifica sancțiunile americane îndreptate împotriva Rusiei.

Noua legislaţie vizează industriile energetică şi de apărare ale Rusiei, precum şi „flota fantomă” de petroliere utilizată pentru ocolirea sancţiunilor existente. Obiectivul măsurilor era reducerea veniturilor pe care Moscova le poate utiliza pentru finanţarea războiului din Ucraina.

Actul legislativ a fost denumit oficial „Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026”, în memoria senatorului republican de Carolina de Sud Lindsey Graham, care a murit în luna iulie. Graham, cunoscut pentru poziţia sa dură faţă de Rusia, a fost unul dintre principalii susţinători ai legii.