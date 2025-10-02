O importantă firmă din construcții își schimbă conducerea

ROCA Industry, holdingul industrial specializat în materiale de construcții, a transmis joi că directorul general Camelia Ene a renunțat la funcție, mandatul ei urmând să înceteze la data de 31 octombrie 2025. Ea fusese instalată în funcție la finalul lunii ianuarie 2025, după ce fusese recrutată din poziția de CEO al MOL România.

“Pe parcursul lunilor valoroase petrecute alături de ROCA Industry, din care ultimele 10 ca CEO, am avut ocazia să contribui alături de echipa ROCA Industry și alături de echipele din cele 5 companii din portofoliul Holdingului la proiecte provocatoare cu un impact asupra segmentelor în care compania activează, având ca obiectiv consolidarea și dezvoltarea holdingului pe termen lung. Doresc să mulțumesc echipei pentru sprijinul acordat și să le urez succes în continuarea proiectului de a crea campioni regionali.”, a declarat Camelia Ene.

Totodată, Consiliul de Administrație l-a numit pe Ioan-Adrian Bindea în funcția de Director General interimar, pentru o perioadă de 6 luni, respectiv până la 30 aprilie 2026. Acesta este arhitectul principal al proiectului ROCA Industry și a avut o contribuție importanță în dezvoltarea holdingului, ocupând anterior funcția de CEO în perioada iunie 2022 – ianuarie 2025, precum și cea de Președinte al Consiliului de Administrație, de la înființarea holdingului și până în septembrie 2025.

“Îi mulțumim Cameliei Ene pentru implicarea și contribuția pe parcursul mandatului său de director general al ROC1 și îi dorim succes în provocarile ei viitoare. Am convingerea ca în actualul context, Ionuț Bindea este soluția cea mai potrivită pentru a prelua mandatul interimar cu obiectivul clar de a asigura continuitatea direcției strategice asumate de Holding, direcție ce are ca priorități retehnologizarea și digitalizarea proceselor. Ne dorim să continuăm pe acest drum pentru a consolida și accelera dezvoltarea companiei, având ca rezultat o creștere sustenabilă și durabilă, care să creeze valoare reală pentru acționari și să consolideze poziția Holdingului pe piață.”, a declarat Rudolf-Paul Vizental, Președinte al Consiliului de Administrație.

ROCA Industry deține direct un portofoliu de 5 jucători semnificativi din domeniul construcțiilor: BICO Industries (primul și cel mai mare producător național de plasă din fibră de sticlă și singurul producător autohton de armături din fibră de sticlă), EVOLOR (unul dintre cei mai mari jucători din industria de producție de vopsele și lacuri), DIAL (producător de produse din fir metalic), ELECTROPLAST (unul dintre cei mai importanți producători de cabluri electrice), VELTADOORS (cel mai mare producător român de uși destinate construcțiilor rezidențiale, rezultat al fuziunii ECO EURO DOORS cu WORKSHOP DOORS).