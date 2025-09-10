O incursiune deliberată, dar nu un atac: dezvăluire din interiorul NATO despre operațiunea de doborâre a dronelor rusești în Polonia

Un oficial al NATO a declarat că Consiliul Nord Atlantic se reunește pentru o întâlnire regulată miercuri dimineață și va discuta incidentul din Polonia, scrie Reuters.

NATO nu tratează incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei ca un atac, a declarat o sursă din Alianța Nord Atlantică pentru Reuters.

Însă indicațiile inițiale sugerează că incidentul din Polonia a fost o incursiune deliberată a dronelor rusești a precizat aceeași sursă.

A fost pentru prima dată când aeronavele NATO s-au confruntat cu o potențială amenințare în Polonia, a mai spus sursa, care a precizat că între 6 și zece drone rusești au intrat în spațiul aerian polonez.

Potrivit informațiilor, radarele sistemelor antiaeriene Patriot au detectat dronele, dar nu au fost lansate rachete interceptoare.

Forțele aliate au trimis în shimb avioane poloneze F-16, avioane olandeze F-35, avioane italiene de supraveghere AWACS și aeronave pentru realimentare.

Un oficial al NATO a declarat de asemenea că Consiliul Nord Atlantic se reunește pentru o întâlnire regulată miercuri dimineață și va aborda și incidentul din Polonia.

Tusk acuză „o provocare la scară largă”

Polonia este pregătită să reacționeze la orice atacuri sau provocări, a declarat premierul polonez după ce țara a doborât drone rusești care au intrat în spațiul său aerian în timpul unui atac pe scară largă în vestul Ucrainei.

„Noaptea trecută, spațiul aerian polonez a fost încălcat de un număr mare de drone rusești. Dronele care reprezentau o amenințare directă au fost doborâte”, a anunțat Donald Tusk.

„Avem de-a face cu o provocare la scară largă. Suntem pregătiți să respingem astfel de provocări. Situația este gravă și nimeni nu se îndoiește că trebuie să ne pregătim pentru diverse scenarii”, a spus șeful guvernului de la Varșovia.

Premierul polonez a anunțat că discuțiile cu NATO sunt în desfășurare.

Un purtător de cuvânt al NATO a anunțat la rândul său că Alianța se consultă îndeaproape cu Polonia.

Șeful NATO, Mark Rutte, „este în contact cu conducerea poloneză”, a spus purtătorul de cuvânt.

„Act de agresiune”

Armata poloneză a declarat că intrarea dronelor în spațiul aerian al țării în timpul atacului rusesc a fost un „act de agresiune” care a amenințat siguranța publicului și care a necesitat doborârea obiectelor.

„Acesta este un act de agresiune care a reprezentat o amenințare reală la adresa siguranței cetățenilor noștri”, a declarat Comandamentul Operațional al Forțelor Armate Poloneze pe X.

Și România a ridicat două aeronave de luptă de la sol după ce radarele MApN au detectat un grup de drone rusești în apropiere de granița țării noastre, a anunțat armata.

Populația din nordul județului Tulcea a primit mesaj RO-Alert.