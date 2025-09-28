O întrebare cu puțin timp înainte de afișarea rezultatelor alegerilor din Republica Moldova: Ele nu sunt nici libere, nici echitabile. Și atunci de ce se țin totuși? Ar trebui să ne dezmeticim

Oamenii și autoritățile așteaptă să vadă, parcă hipnotizați, dacă fraudarea alegerilor din Republica Moldova atinge proporțiile care ar permite Moscovei aservirea țării, scrie disidentul anticomunist Gabriel Andreescu într-un text publicat astăzi de HotNews, în ziua alegerilor parlamentare din Republica Moldova.

Până unde ajung mijloacele Rusiei s-a verificat în 2024, când în Republica Moldova au avut loc alegerile prezidențiale și referendumul pentru integrarea în Uniunea Europeană. Regimul lui Putin a investit atunci aproximativ 55 de milioane de dolari pentru a influența votul. A apelat la finanțări ilegale, la campanii de dezinformare, a ajutat candidații pro-ruși, a radicalizat înfruntarea politică în orașe precum Bălți și Orhei, cu rol cheie pentru rezultatul scrutinului[i].

Planurile GRU de corupere a alegerilor parlamentare din 28 septembrie a.c. au fost aduse la lumina zilei de ceva timp: recrutarea de moldoveni în străinătate pentru a vota, pregăti și organiza proteste violente, dezinformarea agresivă pe rețelele de socializare, lansarea de materiale compromițătoare asupra funcționarilor publici implicați în procesul electoral[ii]. În ultimele săptămâni a fost documentată punerea în practică a tuturor acestor tactici. Ce poate fi mai spectaculos doveditor de cât faptul că tineri între 19 și 40 de ani au fost duși la antrenamente în Serbia unde au fost antrenați să utilizeze arme de foc, să rupă cordonul poliției și să provoace violențe în masă. Totul s-a desfășurat sub coordonarea unor ofițeri din serviciile speciale rusești[iii].

Când relația dintre alegeri și democrație este distrusă

Desfășurăm alegeri întrucât acestea constituie instrumentul de bază al funcționării democrațiilor. Prin ele, cetățenii asigură controlul asupra liderilor care le determină soarta. Votanții hotărăsc care politicieni merită încredere că-și vor respecta promisiunile. Încălcarea promisiunilor va duce la schimbarea lor la viitorul scrutin. Ca această logică să funcționeze, alegerile trebuie să fie periodice, echitabile și libere. Fiecare cetățean are dreptul să participe la construcția democrației: fiecare poate vota și poate fi ales să exercite o putere publică. Democrația este compatibilă cu existența grupurilor de interese, care au inerent puteri inegale, atâta timp cât este asigurată competitivitatea tuturor în procesul electoral[iv].

Întrucât nimic nu poate funcționa perfect, și corectitudinea și libertatea alegerilor pot fi asigurate în statele democratice până la un anumit punct. Dincolo de acest punct, legătura dintre alegeri și democrație se rupe. Este anulată însăși rațiunea de a fi a procesului electoral.

Or, în acest moment, în Republica Moldova, alegerile nu sunt, în mod evident, nici echitabile, nici libere și nu asigură competivitatea în procesul electoral. De ce sunt ele ținute de vreme ce alegerile nu reprezintă un scop în sine, ci au un rost doar ca parte a construcției democratice?

În acest moment acțiunea maligna a Rusiei are loc în văzul autorităților moldovene, a statelor Uniunii Europene și a lumii întregi. Alegerile din Moldova nu se pot desfășura nici liber, nici corect. Lumea liberă, și cea care poate decide, și cea care doar așteaptă tulburată, pare hipnotizată. Asistăm înghețați la un „ritual al alegerilor” care ne hotărăște soarta ca și cum nu am avea altceva de ales.

Ar trebui să ne dezmeticim. Scopul prim este salvarea democrației, nu a alegerilor

Rusia a acționat pentru a influența rezultatul alegerilor prezidențiale din Statele Unite în 2016, când Hillary Clinton a pierdut în fața lui Donald Trump. Intervenția rusească a fost documentată[v]. S-a apreciat însă că acțiunile de la Moscova nu au avut impact. Este probabil, deși atunci când diferențe de ordinul unui procent contează, nu poți fi sigur. Și mai problematic este ceea ce s-a întâmplat la referendumul care a dus la Brexit. Guvernul Marii Britanii a evitat să aprofundeze în ce măsură acțiunile rusești au basculat votul pentru ieșirea din UE[vi].

Războiul hibrid care folosește ca principal mijloc alegerile a devenit fierbinte în Estul Europei. Astăzi, putem înțelege în detaliu ce se întâmplă în Republica Moldova întrucât am trecut noi înșine prin acest fenomen. Alegerile parlamentare și în special cele prezidențiale din 2024/2025 au avut loc în condițiile manipulării masive a rețelelor sociale și a atacurilor cibernetice. Au apărut fenomene altfel nicicând posibile, precum săltarea în câteva săptămâni a opțiunilor de vot pentru un candidat (Călin Georgescu), de la cel mult 1,2%, la 22,94%[vii]. „Am scăpat” doar de „cel mai mare rău posibil”, în urma intervenției CCR[viii].

O nouă ocazie de sabotare a democrației și de subminare a civilizației europene

Iată ce se întâmplă acum în Republica Moldova. Rusia a alocat sute de milioane de euro pentru a cumpăra voturi. Metoda de folosire a lor este stabilită[ix]. Infrastructura critică guvernamentală, incluzând sistemele de trecere a frontierei, de plăți, semnătura digitală și comunicații a fost în anul 2025 supusă la peste o mie de atacuri cibernetice. Au fost create conturi și pagini false, video-uri, scrisori, mesaje pro-ruse. În ultimele două luni înaintea alegerilor au trebuit eliminate de pe Tik Tok peste 100 000 de conturi false și peste 250 000 de conturi spam[x].

Alegerile din Republica Moldova se desfășoară sub asediul Federației Ruse care pune în aplicare „un plan de ocupație” și pregătește „o lovitură de stat electorală”. Sunt cuvintele premierului moldovean, Dorin Recean care, desigur, promite că încercarea de fraudare se află sub control. Nu este sub control. Ceea ce a autoritățile au adus la suprafață și au dejucat reprezintă doar vârful de aisberg al unei intervenții de proporții copleșitoare. Atacul rusesc poate conta pe schimbarea substanțială a componenței parlamentului de la Chișinău. Nu știm, în acest moment, „cât” și dacă formațiunea Maiei Sandu, Acțiune și Solidaritate, va obține majoritatea. Succesul electoral de acum un an a fost posibil întrucât în acel caz lupta s-a dus pentru depășirea unei linii, a pragului dintre „da” și „nu”. De această dată, democrația moldoveană deja pierde, căci câteva zeci de pro-ruși vor ocupa un loc în parlament deși nu ar fi ajuns acolo fără voința autocratului de la Moscova.

Alegerile sunt indispensabile. Însă au sens numai după ce a fost finalizat procesul de curățire a răului produs sau pe cale să se producă. Alegerile trebuie amânate până când sunt asigurate condițiile de echitabilitate, de libertate și de competivitate a procesului electoral. Să lași să depindă viitorul unei întregi națiuni de planurile unor criminali internaționali nu este nici înțelept, nici responsabil. Este posibil și pentru că în lumea noastră estică oamenilor de stat le lipsește curajul[xi].

*Text publicat inițial pe Contributors.

