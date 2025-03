O jurnalistă a televiziunii de stat ruse a fost ucisă de o mină antipersonal plasată în apropierea graniței cu Ucraina

O jurnalistă a uneia dintre televiziunile statului rus a fost ucisă, iar cameramanul ei a fost grav rănit de o mină antipersonal în regiunea Belgorod din Rusia, în apropierea graniței cu Ucraina, relatează miercuri Reuters.

Televiziunea Pervîi Kanal a declarat că Anna Prokofieva, o corespondentă de război a sa, Dmitri Volkov, cameramanul ei, au trecut peste o mină antipersonal plasată de armata ucraineană.

Prokofieva, în vârstă de 35 de ani, „a murit în timp ce își îndeplinea datoria profesională”, afirmă televiziunea de stat într-un comunicat.

🇷🇺 Russian state TV propagandist Anna Prokofieva (Russia One) was killed in Belgorod region near Demidovka. Her car hit a mine—others escaped, but she didn’t. The cameraman was seriously injured. pic.twitter.com/STICHt4cLZ