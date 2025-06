O jurnalistă de travelling care a vizitat toate capitalele Europei pune Bucureștiul peste Amsterdam și Londra: „Aici îmi doresc să mă întorc cel mai mult”

Dale Peterson, o scriitoare și jurnalistă de travelling originară din New York, scrie pentru publicația americană Business Insider că Bucureștiul este capitala europeană care a impresionat-o cel mai mult.

„Fiind un călător cu normă întreagă care petrece câteva luni pe an în Europa, am vizitat fiecare capitală de pe continent. După ce am călătorit în toate aceste orașe unice, unele s-au dovedit a fi favorite surprinzătoare, iar altele m-au lăsat dezamăgit(ă)”, explică ea în Business Insider.

Ea numește cinci capitale europene în care abia așteaptă să se întoarcă, dar și trei despre care scrie că probabil le va „evita data viitoare”.

„Capitala României este frumoasă și plină de contraste”, notează aceasta despre București, subliniind că acesta este orașul European în care își dorește să se întoarcă cel mai mult.

„Clădirile dure, blocuri din era comunistă, sunt intercalate cu arhitectura elegantă Art Nouveau care i-a adus Bucureștiului, odinioară, porecla Parisul Estului”.

Bucureștiul, comparat cu capitale ca Atena și Lisabona

„De la tururi prin colosalul Palat al Parlamentului, până la rătăciri prin cafenelele din Centrul Vechi, mi-a plăcut să explorez acest oraș neobișnuit și cool”, subliniază jurnalista americană.

Ea pune Bucureștiul pe lista capitalelor ei preferate din Europa, alături de Lisabona, Atena, Vilnius și Paris.

Despre Atena, de exemplu, scrie că „are atât de multe lucruri de oferit”.

„Deși poate fi zgomotoasă și haotică pe alocuri, Atena are și mult farmec ascuns, dacă ești dispus să îl cauți. Am vizitat acest oraș de trei ori până acum și de fiecare dată am descoperit ceva nou care mi-a plăcut”, notează aceasta.

„Londra are multe de oferit, dar…”

Cele trei capitale europene despre care jurnalista de travelling scrie că nu au fost atât de încântătoare pe cât se aștepta sunt Londra, Amsterdam și Helsinki.

„Londra este frumoasă, dar aș prefera să vizitez alte orașe din Regatul Unit. Deși am fost de multe ori la Londra, pur și simplu nu am reușit niciodată să mă conectez cu orașul”, scrie ea.

Ea admite că Londra este un loc emblematic și are multe atuuri – „cum ar fi muzeele gratuite incredibile și o scenă culinară diversificată” – dar scrie că orașul i se pare „exagerat de lăudat și scump, mai ales când există atâtea alte destinații care merită în Regatul Unit”.

„Personal, aș prefera să petrec timpul în zonele rurale pitorești ale Marii Britanii, în locuri precum Cotswolds sau Lake District. Sau, aș merge spre nord, în Scoția, să vizitez superbul oraș gotic Edinburgh sau peisajele sălbatice din Highlands”, mai notează aceasta.

„Amsterdam este frumos, dar foarte turistic”

Despre capitala Olandei jurnalista americană notează că este la fel de pitorească precum în cărțile poștale, plină de flori și străzi mărginite de canale.

„Totuși, am avut impresia că centrul Amsterdam-ului seamănă cu un parc tematic scump, plin de magazine de suveniruri și de aglomerație”, scrie aceasta.

Ea notează că i-au plăcut străzile mai liniștite din afara centrului, „dar, în final, nu este un oraș în care să mă grăbesc să mă întorc”.

„Nu am considerat că Helsinki este un oraș foarte interesant”

„E de netăgăduit că Helsinki este un oraș curat. Însă, în opinia mea, pare puțin prea steril, lipsit de viață și de lucruri captivante de făcut”, scrie Dale.

Ea explică de asemenea că, după ce a văzut principalele atracții turistice din Helsinki într-o singură zi, i-a fost greu să își umple timpul în capitala Finlandei.

„Dintre capitalele nordice, am preferat locuri precum Copenhaga sau Stockholm, care mi s-au părut că oferă mai multe de făcut”, conchide aceasta.