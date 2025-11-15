O limbă vorbită de aproape 350.000 de oameni, în pericol de dispariție din cauza inteligenței artificiale

Un scriitor și un fost prim-ministru avertizează că limba țării în fruntea căreia a fost timp de șapte ani ar putea dispărea în doar o generație din cauza ascensiunii fulminante a inteligenței artificiale și a dominanței limbii engleze, potrivit The Guardian.

Islanda trece printr-o schimbare „radicală” în ceea ce privește utilizarea limbii, a afirmat Katrín Jakobsdóttir, care a demisionat din funcția de prim-ministru anul trecut pentru a candida la președinție după șapte ani în funcție.

„Multe limbi dispar, iar odată cu ele se pierd multe valori, multe gânduri umane”, a spus ea, înainte de a participa la festivalul de ficțiune polițistă Iceland Noir din Reykjavík. Islandeza are doar aproximativ 350.000 de vorbitori și se numără printre limbile cel mai puțin modificate din lume.

„Având această limbă vorbită de atât de puțini oameni, simt că avem o responsabilitate enormă de a o păstra. Personal, nu cred că facem suficient în acest sens”, a mai declarat fostul prim-ministru. Ea mai spune tinerii din Islanda „sunt complet înconjurați de materiale în limba engleză, pe rețelele sociale și în alte medii”.

„Suntem la doar o generație distanță de a pierde această limbă”

Islanda a fost „destul de proactivă” în promovarea utilizării IA în limba islandeză, remarcă Katrín, dar aceste „oportunități uimitoare” pe care AI le-ar putea oferi reprezintă provocări enorme pentru autori și pentru industria creativă în ansamblu.

„Poate că avem nevoie de o mișcare mai puternică în acest moment pentru a discuta despre motivele pentru care vrem să păstrăm limba. Acesta este într-adevăr un subiect important despre care ar trebui să discutăm aici, în Islanda”, a spus ea, adăugând că „soarta unei națiuni” ar putea fi decisă de modul în care aceasta tratează limba sa, deoarece limba modelează modul de gândire al oamenilor.

La rândul său, scriitorul Ragnar Jónasson, autorul alături de care Katrín și-a lansat cel de-al doilea roman polițist, a fost de acord că limba se află într-un pericol grav. Tinerii „citesc mai mult în engleză, își obțin informațiile de pe internet, de pe telefoanele lor, iar copiii din Islanda chiar conversează uneori între ei în engleză.”

„Suntem la doar o generație distanță de a pierde această limbă din cauza tuturor acestor schimbări enorme”, a mai spus scriitorul.

Sursa foto: Dreamstime.com