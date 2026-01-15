O majoritate covârșitoare a americanilor se opun tentativei lui Trump a prelua controlul Groenlandei. Ce spune ultimul sondaj pe această temă

Trump se uită pe geam spre Groenlanda: imaginea postată de Casa Albă pe rețelele sociale. FOTO: Casa Albă/Facebook

Trump a declarat miercuri că „orice altceva” decât controlul SUA asupra Groenlandei este „inacceptabil”. Un nou sondaj realizat pentru CNN sugerează că eforturile președintelui de a extinde teritoriul SUA se confruntă cu o opoziție puternică din partea publicului.

Trei sferturi dintre americani (75%) se opun tentativei administrației Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei, potrivit unui nou sondaj CNN realizat de Social Science Research Solutions (SSRS).

Sondajul arată că doar 25% dintre americani sunt în favoarea încercării SUA de a prelua controlul asupra teritoriului danez.

Chiar și susținătorii președintelui sunt împărțiți în mod egal, 50% dintre republicani și independenții cu simpatii republicane spunând că nu susțin această inițiativă – în vreme ce 50% sunt de acord.

Democrații și independenții cu simpatii democrate se opun ferm acestei inițiative, 94% dintre ei fiind împotrivă, inclusiv 80% care spun că se opun cu tărie.

Aproximativ 8 din 10 independenți care nu simpatizează niciunul dintre cele două partide spun, de asemenea, că se opun.

Trump a declarat miercuri că „orice altceva” decât controlul SUA asupra Groenlandei este „inacceptabil”. Mesajul a fost transmis înaintea unei întâlniri la Casa Albă între oficiali danezi, vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio, care pare să nu fi contribuit prea mult la obținerea unui compromis.

Cei mai mulți americani nu susțin politica expansionistă a SUA

Sondajul relevă un interes redus pentru o politică mai amplă de expansionism american, chiar dacă Trump laudă capturarea militară a lui Nicolas Máduro din Venezuela – declarând ulterior că SUA vor „conduce” acum țara – și amenință conducerea Iranului pentru represiunea violentă a protestelor de stradă.

Aproape șase din zece americani sunt îngrijorați că Trump a mers prea departe în încercarea de a extinde puterea Americii asupra altor țări. Doar o treime consideră că eforturile sale în acest sens au fost corecte.

Și majoritatea (55%) spun că Trump a mers deja prea departe în utilizarea armatei americane pentru a-și atinge obiectivele.

O proporție din ce în ce mai mare afirmă că deciziile de politică externă ale lui Trump din acest mandat au afectat poziția Americii în lume: 57% spun acest lucru acum, față de 53% vara trecută.

Opinii împărțite în cazul Venezuelei

Americanii sunt mai împărțiți în privința acțiunii militare din Venezuela.

În total, 52% se opun deciziei SUA de a întreprinde acțiuni militare în Venezuela, în timp ce 48% o susțin. Există o îngrijorare generalizată cu privire la stabilitatea guvernului venezuelean și sentimentul că armata americană va fi implicată pentru o lungă perioadă de timp acolo.

Opiniile partizane cu privire la acțiunea militară inițială din Venezuela sunt diametral opuse: 80% dintre democrați și independenții cu simpatii democrate se opun acțiunii, în timp ce 80% dintre republicani și independenții cu simpatii republicane o susțin.

Însă democrații se opun mai ferm eforturilor SUA de a controla guvernul Venezuelei după înlăturarea lui Maduro și sunt mai aliniați în opinia lor cu privire la utilizarea armatei de către Trump și eforturile de a extinde puterea americană asupra altor țări.

Majoritatea americanilor aliniați democraților (58%) se opun ferm eforturilor de a controla guvernul Venezuelei, în timp ce doar 28% dintre americanii aliniați republicanilor sunt puternic în favoarea acestora.