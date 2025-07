O mamă de fată, la Beach Please: „Realitatea de la fața locului nu prea are legătură cu ceea ce mi-am imaginat.”

Când am luat decizia de a veni împreună cu fiica mea de 17 ani la Beach Please 2025 nu prea știam la ce mă înham. Aveam o idee despre ce ar putea presupune cinci nopți de festival, dar realitatea de la fața locului nu prea are legătură cu ceea ce mi-am imaginat. Un lucru este cert, nu regret decizia de a veni, deși cu un an în urmă spuneam că eu niciodată nu am să îmi las copiii la festivaluri pentru adolescenți. Este dovada că ceea ce vedem cu ochii noștri e mai corect decât ceea ce ne povestesc alții.

„Proiectul” Beach Please a început în urmă cu mai multe luni și a inclus toată familia, inclusiv pe cea extinsă. Nu este chiar simplu să îți pui toată viața pe pauză și să dispari șase zile. Când ai 17 ani poate fi. La 43, cu job, soț, doi copii de vârste diferite și două pisici, situația devine destul de complicată.

Eu mi-am luat concediu pentru toate zilele, plus una după festival pentru recuperare. Soțul și-a luat concediu pentru o zi, iar copilul cel mic a mers la bunici pentru trei zile. În ultimele trei zile vor veni și ei la mare, pentru a se distra și a ne duce pe noi acasă. Am alocat și aproape 1000 de euro din bugetul familiei pentru tot ce înseamnă Beach Please. Cu toate puse la punct, am plecat miercuri, 9 iulie, la 4 dimineața, către Eforie Nord, unde aveam cazare. Strigați „ura”, să înceapă aventura!

